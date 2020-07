Dopo le ultime polemiche con la collega a ‘La vita in diretta’ Lorella Cuccarini, Alberto Matano, è partito per le vacanze nella sua terra d’origine. Il giornalista è tornato nella sua amata Calabria, dove stress e tensioni lavorativi assumono un altro peso, perdendolo quasi del tutto. La cucina della mamma, i vecchi amici i parenti e il mare sono un vero ristoro per Alberto Matano, che nell’ultimo mese ha dovuto affrontare le velenose critiche della collega.

"C'è una 'prima volta' alla quale non ero preparata: il confronto con l'ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l'insospettabile maschilismo di un collega di lavoro. Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione. Costantemente. Talvolta alternato ad incredibili (e mai credute) dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi. So che tutto questo non devo certo ricordarlo a voi che eravate qui. E se si volesse cercare il perché di tutto questo, non sarebbe certo necessario rivolgersi alla Bruzzone", scriveva appena un mese fa la conduttrice in una lettera inviata ai collaboratori de 'La vita in diretta'.



















Parole che avevano di fatto creato un caso mediatico. Anche se, opportuno ricordarlo, il 30 aprile scorso il volto de La Vita in Diretta si rivolgeva al collega così: "Grazie Alberto, questo periodo ha rafforzato ulteriormente il nostro rapporto". Poco dopo era arrivata la risposta di alcune collaboratrici, che di fatto smentivano le parole della Cuccarini: "Abbiamo lavorato per tutta la stagione invernale in questo programma e siamo sorprese e amareggiate e stentiamo ancora a credere alle accuse di maschilismo rivolte ad Alberto".















E ancora: "La nostra esperienza di lavoro con lui – si leggeva – è stata caratterizzata da rispetto e riconoscimento professionale. Da grande giornalista, Alberto ha saputo valorizzare ognuno di noi nel proprio ruolo, con passione, generosità e intelligenza, avendo sempre come obiettivo la qualità del programma". Polemiche a parte, ciò che è ormai certo è che Alberto Matano ricondurrà "La vita in diretta ma da solo", senza Lorella Cuccarini.









E in attesa dell’inizio della prossima edizione il giornalista è tornato nella sua terra d’origine, la Calabria, e ha mostrato qualche foto dalle sue vacanze, come quella al mare con una fetta di frittata di pasta in mano. “Mare e frittata di pasta di mamma. Cos’altro?” ha scritto Alberto Matano nella didascalia della foto raccogliendo tantissimi like e commenti. E sempre dalla sua terra arriva l’ultimo scatto pubblicato sul suo account Instagram: ““Io e la mia signorina stiamo bene insieme”, ha scritto Matano dalla spiaggia di Soverato mostrando una foto in sella alla sua moto. E anche qui i commenti sono stati tantissimi.

