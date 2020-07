“Il mio cuore è spezzato”. Lutto per il famoso attore: “Ho pianto tutte le mie lacrime, eri la mia roccia”

In lacrime il famoso attore statunitense Orlando Bloom che nei giorni scorsi ha condiviso uno straziante appello chiedendo l’aiuto dei fan per ritrovare il suo cagnolino, un barboncino di nome Mighty, scomparso da Montecito, nello Stato americano della California, dove l’attore vive insieme con la fidanzata, la popstar Katy Perry che a breve lo renderà padre per la seconda volta (ha già un figlio di nome Flynn, nato dalla precedente relazione con la modella Miranda Kerr).

“Ha un microchip e sul suo collare trovate un numero di telefono. Se lo portate dal veterinario, in canile o alla stazione di polizia più vicina sarete ricontattati da me per una ricompensa. Vi prego, scrivetemi solo per informazioni vere. Ho già il cuore spezzato, quindi per favore non aggiungete altro dolore a questa ferita”, aveva scritto Bloom che in questi giorni difficili, segnati da ansia e angoscia, non ha perso la speranza di ritrovare il suo amico a quattro zampe: “Non abbiate paura dell’amore, né di poter perderlo. L’amore è eterno. Io sono un padre e un partner devoto”. (Continua a leggere dopo la foto)



















Poi ha detto: “Ma c’è un motivo per cui si dice che il cane sia il miglior amico dell’uomo… mi manca. Pregate per il mio ragazzo, perché possa ritrovare la strada e tornare dalla sua famiglia…”. Una speranza andata in fumo poche ore fa quando, sempre via social, l’attore ha annunciato la morte di Mighty, di cui è stato ritrovato solo il collare: “Ho pianto più di quanto pensassi fosse possibile”. (Continua a leggere dopo la foto)























E ancora: “E questo è stato molto catartico e curativo. Sono sicuro che mi abbia osservato da lassù mentre fischiavo in ogni cortile, sapeva che stavo facendo tutto il possibile per rispettare il nostro legame. Era più che un compagno. Di sicuro era un legame con l’anima”, ha scritto l’attore che, parlando del rapporto speciale che lo legava al suo barboncino, ha detto di aver imparato da lui “il vero significato della devozione”. (Continua a leggere dopo la foto)



Un amore incondizionato che Bloom ha voluto omaggiare con un tatuaggio sul petto, all’altezza del cuore, dove il suo Mighty occuperà sempre un posto speciale. Ma si sa, i cani sono meglio di tante persone… e Orlando Bloom lo ha capito bene.

