Elodie, primo concerto e primo look stratosferico. Ma extra lusso: il prezzo della gonna

Con ben 2 hit lanciate nelle scorse settimane, Elodie si conferma reginetta dell’estate 2020. La cantante lanciata da Amici domina le classifiche e sta già facendo ballare tutta Italia con i tormentoni ‘Guaranà’ e ‘Ciclone’. Con il primo brano ha anche già festeggiato un importante traguardo: ha ricevuto il disco d’oro.

Lo ha fatto sapere a tutti i fan nel post in cui annunciava le date del mini tour che la porta in giro per l’Italia, il This is Summer che si concluderà il prossimo 13 settembre a Sammichele di Bari. Il tour ha preso via lo scorso 18 luglio: il live si è tenuto in Valle D’Aosta al Musicastelle Outdoor 2020 e per il suo grande ritorno sul palco Elodie non poteva che curare l’outfit nei minimi dettagli. (Continua dopo la foto)



















Oltre alla voce e alla grinta, Elodie viene ormai considerata una vera e propria icona di stile e anche questa volta non ha deluso le aspettative degli appassionati di moda. Solo pochi giorni fa, nel dare il grande annuncio del tour, aveva sfoggiato un completo super trendy: bandana e costume intero in coordinato, entrambi con una stampa barocca simbolo di Versace, la Maison che l’ha vestita anche all’ultimo Festival di Sanremo. (Continua dopo la foto)















Anche per il concerto al Musicastelle Outdoor 2020 Elodie si è affidata a Versace e anche questa volta ad attirare le attenzioni del pubblico durante il live è stato il look. Sopra ha indossato uno dei must-have di stagione, ovvero un top monospalla, una variante con delle stringhe al lato del busto. Zero gioielli o accessori elaborati, però, anche perché il ‘pezzo da novanta’ dell’intero outfit era la gonna. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Elodie, Musicastelle 2020 🌟 Un post condiviso da Alessandra Piacentino 📷 (@_alessandrap._) in data: 18 Lug 2020 alle ore 1:24 PDT



Per la sua performance in Valle d’Aosta Elodie ha scelto un modello variopinto e plissettato caratterizzato dalla vita alta, un’arricciatura frontale, la chiusura laterale col bottone e da alcune iconiche decorazioni barocche. Come abbiamo già detto il capo è firmato Versace. Volete sapere il suo prezzo? Beh, di sicuro questa gonna super colorata non è alla portata di tutte: costa circa 882 euro.

“È la tua gemella?”. Mamma e figlia sono due gocce d’acqua e questa nuova (rara) foto lo conferma