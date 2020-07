Anche in pausa estiva Barbara D’Urso fa sentire la sua presenza. Su Instagram, ovvio, dove i suoi oltre 2 milioni e 700mila follower ricevono aggiornamenti quotidiani. A proposito di lavoro, Carmelita ha già fatto sapere che è pronta a ritornare in tv con tutti i suoi programmi e a intrattenere e informare il pubblico di Canale 5. Lo ha fatto sapere con un annuncio in cui, tra l’altro, si è mostrata in forma smagliante.

Con il sottofondo di una canzone estiva, la conduttrice tanto amata e odiata prepara le valigie per tornare in studio e le magliette e i vestiti si trasformano in uno schermo che mostra tutte le trasmissioni che andranno in onda a settembre: Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è La D’Urso. (Continua dopo la foto)



















Nel trolley non mancano alcuni elementi che caratterizzano i suoi show, come la busta shock, che spesso contiene esclusive e rivelazioni che lasciano i telespettatori a bocca aperta (o almeno così le piace dire), e la famosa macchina della verità che arriva dall’Alabama. Nello spot Barbara D’Urso si mostra in costume e, a 63 anni compiuti, il suo fisico perfetto non passa inosservato. (Continua dopo la foto)















Ma a settembre mancano ancora diverse settimane e Carmelita ne approfitta per rilassarsi in vacanza. Dopo le foto dell’aperitivo sulla spiaggia e immersa nel mare in bikini, sempre “col cuore”, eccola incendiare Instagram con un nuovo scatto in cui ha deciso di mostrarsi senza la parte superiore del costume. Proprio così. Anche se ritratta di spalle, a pancia in sotto, è evidente che la presentatrice sia in topless. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Troppo caldo🔥😜#hot #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 22 Lug 2020 alle ore 4:26 PDT



“Troppo caldo” è la didascalia del post, come a voler giustificare l’aver fatto ‘sparire’ la parte sopra del bikini. Barbara, in acqua, indossa solo le mutandine rosa e un enorme cappello di paglia. I commenti a questa foto ‘hot’? Al solito: una marea e il più variegati possibile. Da quelli che osannano la sua bellezza mozzafiato a quelli di critica. Come “Smettila di fare Belen”, “Filtri per sembrare più magra” e “Se avessi una mamma come te mi vergognerei”.

