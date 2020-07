Federica Pellegrini non perde mai occasione di aggiornare ed entusiasmare i suoi ammiratori su Instagram. Spesso mostra allenamenti casalinghi e quelli in vasca, le tenere foto con il suo adorato bulldog francese Vanessa e gli scatti e i video privati. E le foto vintage che tanto piacciono al suo pubblico social. Dopo quella da bambina, poche settimane fa la campionessa di nuoto si è fatta vedere a16 anni.

Cuffia in testa, costume, accappatoio, peluche gigante a fianco e posa e sguardo da diva a bordo piscina. Spettacolare. "16 anni e incazzata con il mondo" è la didascalia lasciata da Super Fede sotto al post sotto a cui i complimenti si sprecano. "Quanto bella eri?", "16 anni?? Pensavo l'avessi scattata stamattina", "Bellissima incazzata", "Wow!", "Invidio il pupazzo", "Sempre bellissima", le scrivono sotto i fan.



















Federica Pellegrini è anche una che non ha problemi a ritrarsi al naturale, senza trucco e senza abiti e accessori fashion di cui è un'estimatrice. Magari appena uscita dalla doccia, come ha fatto poco fa, quando si è mostrata in diretto collegamento dalla sua abitazione. Non è certo la prima volta che decide di farsi vedere in pubblico in versione 'casalinga'.















Questa volta la nuotatrice si è voluta immortalare dopo una doccia, ma non in piscina. Perché "a volte mi capita di scappare dalla piscina ancora in ciabatte costume e asciugamano perché ho bisogno della mia doccia, la doccia di casa, di silenzio e solo rumore dell'acqua che cade", scrive sotto. E così eccola nella sua "casa dolce casa" in accappatoio e turbante, sorridente e rilassata.











E, nemmeno a dirlo, bellissima acqua e sapone come le fanno notare tanti fan. Il post ha ottenuto un successo assoluto. Ma l’attenzione di qualcuno però si è spostata su un particolare di casa sua che è decisamente in secondo piano nello scatto: il quadro alle sue spalle. E così l’utente curioso che ha prontamente notato il quadro non ha potuto fare a meno di chiederle se fosse originale. Immediata la reazione della Pellegrini: “Magari”.

