Con il suo accento marchigiano marcato, la frase “l’ho fatto in casa per voi“ e pollicione alzato, Benedetta Rossi, residente ad Altidona in provincia di Fermo (Marche), ha surclassato le più grandi foodblogger balzando in vetta alla classifica delle cuoche più amate del web e della televisione. Un successo inaspettato per la casalinga marchigiana che ha iniziato anni fa con semplici tutorial su youtube e oggi si trova al primo posto delle foodblogger più seguite.

I numeri parlano da soli: 5 milioni di follower, libri venduti e un programma tutto suo in tv, sul canale FoodNetwork. Il suo canale youtube è nato per caso. "Avevamo ristrutturato il nostro casale e avevamo cominciato a produrre saponi che vendevamo su Internet. Intanto continuavo a pubblicare le ricette. – ha raccontato in un'intervista sul Corriere della Sera – A un certo punto crescevano in un modo pazzesco". "E il ragazzo che ci aiutava da un punto di vista tecnico ci ha suggerito di non perdere una simile occasione. Ha registrato e creato il sito Fattoincasadabenedetta. Non fosse per lui", aveva raccontato Benedetta Rossi.



















Nonostante la popolarità è rimasta una persona semplice e umile: "Mi ha dato popolarità tra le persone che non mi seguono sui social. Paradossalmente è qui in zona, dove abito io, che sento questo cambiamento. Prima della tv i miei vicini non sapevano cosa stessi facendo. Ora che mi vedono sui canali Discovery hanno capito perché non mi hanno vista in giro per tanto tempo! Ma io sono sempre la stessa: non ho cambiato il modo di vestire, né l'atteggiamento […] La televisione mi corteggiava da tanto tempo. Non ho accettato finché non ho trovato un format che rispecchiasse quella che sono io nella realtà".















Benedetta ha un marito, Marco, una casa, un cane, Nuvola, un giardino e una cucina: valorizza l'essenziale. È la vicina che ti offre la fetta di crostata, non il giudice che guarda dall'alto e giudica i piatti. Per questo motivo, con candore e naturalezza, è riuscita a conquistare tutti. In rete si trovano notizie dell'agriturismo di Benedetta e in queste ore, grazie alla funziona 'domande' di Instagram, la foodblogger ha fatto chiarezza su questo lavoro.









‘Ciao Benedetta, vorrei sapere se è vero che hai un agriturismo dove poter soggiornare’, ha chiesto una follower. In realtà non si tratta di un vero e proprio agriturismo. Fino a poco tempo fa Marco e Benedetta accoglievano gli ospiti a casa loro ma da qualche tempo hanno deciso di chiudere e non riaprire. La conferma è arrivata dalla famosa foodblogger sui social: “Il nostro agriturismo da quest’anno è chiuso – ha scritto Benedetta – Comunque è una struttura piccolissima che non aveva possibilità di ospitare molte persone. Ecco perché non lo abbiamo mai pubblicizzato”.

