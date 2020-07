“Devo operarmi”. Giulia De Lellis, l’annuncio sui social: “Scusate la mia assenza, ma sarà dura”

Giulia De Lellis da un po’ era lontana dai riflettori e immancabile è arrivata la risposta dell’influencer romana che ha fatto sapere il motivo della sua poca presenza sul web in queste ore. La fashion blogger infatti ha annunciato su Instagram che dovrà operarsi. Lei stessa ha voluto rassicurare i fan, con molta tranquillità, che non si tratta di qualcosa di preoccupante, ma comunque di un intervento necessario. Ma leggiamo le sue dichiarazioni a tal proposito: “Raga scusatemi per i capelli e per l’assenza, ma sono tornata poco fa da quel controllo di cui vi parlo da un po’ e diciamo che poteva andare peggio.

Mi sono c*****a addosso tutto il giorno, anzi perdonatemi per il termine, ma ho avuto un’ansia terribile. Poteva andare peggio ma me la caverò con l’operazione al naso. Dovrò fare non so quante sedute dalla logopedista e vari trattamenti e cose di questo tipo. È stato fastidiosissimo il controllo e non sarà semplice guarire ma sono serena. Diciamo che c’è sempre chi sta peggio”. (Continua a leggere dopo la foto)



















Ha precisato Giulia De Lellis, che ha aggiunto: “Non mi lamento, anzi. Come tornerò a Milano mi organizzerò per sistemare questa cosina. Dai. Adesso sono un po’ rinc*******a perché mi hanno infilato un tubicino fastidiosissimo e dolorosissimo. Mezza scioccata”. Così Giulia De Lellis ha fatto sapere ai propri follower che da qui a breve dovrà sottoporsi ad una piccola operazione. (Continua a leggere dopo la foto)















Solo qualche ora fa, sempre Giulia De Lellis, dopo aver letto il post pubblicato da Aurora Ramazzotti, ha voluto esprimere ampio supporto alla figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. In sintesi la giovane ha condiviso uno scatto senza trucco, dove ha mostrato il problema alla pelle, con il quale ha a che fare da un po’. (Continua a leggere dopo la foto)











Un gesto coraggioso in una piattaforma dove non si fa altro che nascondere le imperfezione e dove ci si mostra perfetti agli occhi degli altri. Il pensiero di Aurora è un invito a riflettere e il messaggio lanciato non è passato inosservato agli occhi di Giulia De Lellis. L’influencer romana, infatti, apprese le parole della Ramazzotti, non solo si è complimentata con lei, ma ha anche chiesto ai suoi fan in generale (specie al pubblico femminile) di non aver timore di mettere in evidenza un difetto.

