Nelle scorse ore Aurora Ramazzotti ha affrontato un tema importante e delicato su Instagram, Quello della bellezza artificiale sui social. La figlia di Eros e Michelle Hunziker, seguita a ruota da altri volti noti come Laura Cremaschi e Nicoletta Larini, ha pubblicato una foto senza filtri e senza ritocchi, con le imperfezioni della pelle in primo piano e sotto ha spiegato che “la perfezione non esiste”, nonostante su Instagram si faccia a gara per sembrare “belli, famosi, felici e realizzati”.

Un post che è subito diventato virale, che ha infatti totalizzato ben oltre mezzo milione in poche ore, e che è stato applaudito anche da molte vip, prima tra tutte sua madre Michelle. Se papà Eros ha commentato semplicemente 'ti amo', la conduttrice ha scritto un lungo messaggio.



















"Tu sei vera, coraggiosa e tosta… ma nel contempo, sensibile e profonda come pochi. La questione pelle si risolverà… e tu la stai affrontando come va affrontata", le ha scritto la conduttrice. E infine "Sei bellissima dentro e fuori non ce n'è!!!!!! Ti amo". Brava e bella Aury, anche con i brufoletti che la rendono solo più vera, umana.















Poco prima di questo post al naturale che ha fatto parlare, ma in positivo, tutti Aurora ha fatto una gita in mezzo alla natura e, com'è solita fare, l'ha documentata sul social per rendere partecipi i suoi tanti fan. Con ironia, la giovane Ramazzotti ha raccontato di quando da piccola Michelle la obbligava a fare gite in montagna e, a quanto scrive lei nella didascalia del post, non era per niente felice.











Ora le cose sono cambiate: Aurora sembra aver preso più confidenza con la natura e gli animali ma è evidente e lo dice pure lei che non ha ancora dimestichezza con gli outfit: “La prossima volta mi presenterò con un paio di scarpe da ginnastica e con un pile”. A catturare l’attenzione, però, non solo le ballerine, decisamente fuori luogo, ma la sua borsa a secchiello color crema. Si tratta di un modello griffato Gucci che, come immaginate, non è proprio alla portata di tutte. Il prezzo? 750 euro…

