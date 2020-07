Gaffe in collegamento video: durante l’intervista irrompe la moglie del conduttore. Nuda…

Chi non ha mai partecipato a una videochiamata? Specie durante l’emergenza sanitaria sono diventate un ‘must’ anche perché era l’unico modo per sentire parenti lontani e amici. Ma sono presto diventate anche uno ‘strumento professionale’. Tanti, tantissimi i volti noti che in pausa dal piccolo schermo hanno usato Instagram per tenersi in contatto con i follower.

Alcuni, come Caterina Balivo e Bianca Guaccero per fare due esempi, hanno addirittura trasferito i programmi tv su Instagram dando vita a dirette per intrattenere il pubblico. C'è un però, che è poi il rischio della diretta in generale, dunque l'imprevisto dietro l'angolo. Ma da casa il collegamento è ancora più pericoloso perché può succedere di tutto. Forse il nome Fabio Porchat vi dice poco, ma il nome dell'attore e conduttore brasiliano ha fatto presto il giro del mondo.



















Come riporta Il Mattino, Porchat stava intervistando in videocall il politico socialista Guilherme Boulos quando a un tratto i due si sono bloccati. Per forza: la moglie del presentatore, Nataly Mega, era infatti appena uscita dalla doccia e, nuda, coperta solo da un asciugamano, ha cercato di passare alle spalle del marito, abbassandosi il più possibile per non farsi vedere.















Non c'è mica riuscita: la donna, che come detto aveva solo un telo sui capelli, ha cercato di fare in fretta. Si è piegata per non comparire nell'inquadratura ed è passata come un fulmine dietro al marito che era impegnato al pc nell'intervista, ma invano. E infatti l'intervistato: "Qualcuno è passato lì dietro con un asciugamano in testa".









Il conduttore si è subito voltato e, dopo un momenti di imbarazzo, Porchat e Boulos non sono riusciti a trattenere le risate. Poi, sempre nel bel mezzo della diretta, il presentatore ha spiegato: “Sì, è passata mia moglie, ed è completamente nuda! Ti hanno vista tutti, compreso Boulos”. Alla fine, in lontananza, si sente lei commentare: “Scusa Boulos, ti chiedo perdono!”. E il politico, senza riuscire a non ridere, “Non c’è problema”.

