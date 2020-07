Ormai anche i fan più accaniti se ne saranno fatti una ragione: è finita tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Le voci in tal senso circolavano da settimane: dopo le dichiarazioni sulla quarantena trascorsa insieme, a Brescia da lei, la dama e il cavaliere non si erano più mostrati insieme. Né una foto, né un video, né una Storia sui rispettivi profili social.

E dire che Ida è tra i volti noti più attivi su Instagram. Poi, dopo tanti rumor, la conferma. Pochi giorni fa la Platano ha rilasciato una nuova intervista sul Magazine di Uomini e Donne e confermato ai fan la crisi con Guarnieri. “Togliere l’anello di Riccardo è stato un gesto istintivo che ho fatto dopo l’ennesima discussione al telefono”, ha confessato Ida. (Continua dopo la foto)



















“I primi venti giorni di convivenza sono andati bene – ha proseguito – Poi sono cominciati a riaffiorare i nostri problemi. A oggi Riccardo e io non ci siamo ancora detti ufficialmente ‘basta’, ma sono due mesi che non ci vediamo e ho capito che probabilmente lui non è in grado di darmi quello di cui ho bisogno”. I problemi di coppia sarebbero tornati durante il lockdown. (Continua dopo la foto)















“Riccardo non ha neanche messo i suoi vestiti nell’armadio nonostante gli avessi fatto spazio. […] Io aspettavo da anni la possibilità di vivermelo in questo modo e speravo che per lui fosse tutto più sentito. […]”, ha proseguito lei. Che ora più che mai è presente sui social e non solo per sponsorizzare prodotti vari, attività parallela a quella da parrucchiera che porta avanti da tempo. (Continua dopo foto e post)











A proposito, proprio perché Ida è solita pubblicizzare prodotti beauty come le creme, tanti sono rimasti stupiti nel vedere un’evidente scottatura solare nell’ultima foto in costume. In bikini Ida è un incanto, ma tanti fan si sono concentrati su quelle che sembrano proprio bruciature. Certo, i complimenti alla sua bellezza non sono mancati ma il post ha raccolto anche tanti messaggi su questo tenore: “Magari una cremina mettila…”.

Stefania Orlando, in bikini a 53 anni. Non ci sono parole, ma per fortuna le immagini: foto