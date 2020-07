“Ma come ti metti…”. Alessia Marcuzzi al mare: la posa, le gambe aperte… E vai con le critiche

Alessia Marcuzzi è tra le star nostrane più chiacchierate dei mesi calienti dell’estate, a causa soprattutto dei rumor che sono circolati riguardo al presunto triangolo composto da lei, Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo smentite e contro-smentite, l’unica cosa che ci è dato sapere oggi è che no, lei il triangolo non l’aveva considerato. Burle a parte, la sexy Pinella, presa di mira dai magazine gossippari anche per la presunta crisi all’interno del suo matrimonio con Paolo Calabresi, non ha smesso di essere sensuale e di pubblicare scatti hot.

La crisi coniugale tra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi, sarebbe entrata nel radar del gossip durante il lungo periodo di lockdown, andato dai primi di marzo fino a maggio inoltrato. Come accennato sopra, postuma alle voci sulla sua crisi matrimoniale, la presentatrice romana sarebbe stata poi al centro dell’occhio del ciclone, etichettata come causa della rottura tra la showgirl argentina Belen Rodriguez e il conduttore di Made in Sud, Stefano De Martino. Una volta che i tre moschettieri, Belen, Stefano e Alessia, si sono prodigati a smentire l’intera e incresciosa vicenda, la Marcuzzi si è fiondata nelle sue meritatissime vacanze estive. (Continua dopo la foto)

































Infatti, l’unica cosa veramente importante adesso, per Alessia Marcuzzi, è assolutamente trascorrete del tempo di qualità in famiglia godendosi il proprio meritato relax in compagnia del marito Paolo Calabresi e dei figli. I figli in questione sono quelli avuti dalle sue due precedenti relazioni, quella con Simone Inzaghi e quella con Francesco Facchinetti. La presentatrice romana si è concessa del tempo da trascorrere coi suoi ragazzi al mare, in totale spensieratezza. Inutile specificare quanto Alessia Marcuzzi appaia splendida in costume da bagno e quanto le doni l’aria salmastra dell’estate. Quella su cui ci soffermeremo adesso è una fotografia postata dalla stessa Alessia su Instagram, una foto nella quale ha deciso di immortalarsi solo le gambe. (Continua dopo le foto)









Nonostante i suoi 47 anni già compiuti, Alessia Marcuzzi resta bellissima e più giovane di tante ventenni, nei modi di fare come nel corpo. Grazie a questo scatto condiviso su Instagram, social in cui vanta un seguito davvero intenso, 4,9 Milioni di follower, Alessia ha stuzzicato una serie di complimenti e critiche non indifferenti, oltre ovviamente a fare incetta di moltissimi like in pochissime ore. Tra i complimenti ne risalta uno in particolare: “Grande Alessia sei la number one; sai adesso le rosicone come partono in quarta? Tu continua sempre così che sei sempre la più figa di tutte”. Ma basta fare un po’ di scrolling che saltano all’occhio una serie di commenti simili tra loro: “Sa di volgare . Sei una mamma.”. Per fortuna la Marcuzzi se ne frega e vola lo stesso.

