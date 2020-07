Salento infuocato per Chiara Ferragni. Il bagno nuda, con tanto di foto per gli amici a casa. “Ma sei una mamma…”

Chiara Ferragni è bellissima e qualche ora fa ci ha dato l’ennesima dimostrazione della sua forma pazzesca. In questi giorni i Ferragnez sono in “vacanza” in Puglia, Fedez per registrare un video e Chiara per Dior. Scatti su scatti e storie su storie, la coppia più social che c’è ci sta facendo vedere tante chicche tutte italiane. A catturare l’attenzione dei fan, è stata una fotografia piuttosto sensuale della bella Chiara, nuda dentro una vasca da bagno.

La foto hot è stata pubblicata da poco su Instagram e ha fatto letteralmente impazzire i suoi follower. Chiara Ferragni ha condiviso sul proprio profilo Instagram uno scatto di lei immersa in una spettacolare vasca da bagno di manifattura artigianale. La location è una terrazza con vista panoramica e la luce pazzesca è data dal favoloso tramonto. La Ferragni è alla scoperta del Salento, in pochi giorni ha visitato tanti paesini appartenenti alla famosa località pugliese. Nella foto si è mostrata in tutta la sua bellezza: in topless, con solo il pezzo sotto del bikini e le mani sul seno. Ma guardiamola più da vicino. (Continua dopo le foto)

































Quella di Chiara Ferragni è una foto vedo e non vedo super sensuale, che ha mandato in visibilio tutti i suoi follower. La bella imprenditrice digitale in questi giorni è in Salento, una località della Puglia tutta nuova per lei, come ha dichiarato da sé nelle storie, una zona che non aveva ancora avuto il piacere di visitare. Proprio nel profondo Salento ha deciso di regalare questo scatto super sensuale, tantissimi i commenti e i like dei fan, che si sono letteralmente scatenati di fronte alle tre foto condivise dalla Ferry. Come di consuetudine, in mezzo ai commenti ammirati, ha fatto capolino anche qualche critica, quasi sempre la stessa e quasi sempre un filo misogina. (Continua dopo le foto)









Un utente le ricorda: “Sei una mamma, che foto metti”, come se una donna, una volta diventata madre, non potesse più fare ciò che vuole col proprio corpo. I Ferragnez si sfidano sui social a colpi di foto e like, mentre la loro vacanza salentina prosegue alla grande, post e repost nell’attesa dell’evento più fashion dell’anno: la sfilata di Dior ospitata dalla città di Lecce. La provincia pugliese è già stata presa d’assalto da vip internazionali e da paparazzi provenienti da tante parti del mondo. Federico e Chiara sono atterrati in Puglia il 19 luglio, all’aeroporto di Brindisi, con un aereo personale. I Ferragnez si sono spostati subito nel Salento, in cui Federico, dopo essersi sistemato in una masseria extra lusso di Otranto, ha girato la clip musicale di “Bimbi per strada” nel Convitto Palmieri.

