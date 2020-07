E si torna a parlare di Elettra Lamborghini. La cantante ed ereditiera e star di Instagram tanto amata a breve sposerà il fidanzato. Elettra ha subito coinvolto il suo vasto pubblico social nei preparativi del matrimonio, ma sulla data delle nozze col deejay Afrojack è sempre rimasta sul vago. Ci ha pensato Dagospia a rivelarla: secondo il noto sito di Roberto D’Agostino il giorno prescelto è il prossimo 6 settembre.

Anche la location del grande evento era finora rimasta top secret ma, come avevano ipotizzato i più attenti che avevano passato allo scanner le Storie di Instagram della Lamborghini, pare sia la splendida cornice del lago di Garda. Dopo l'uscita di questi rumor, non sono arrivate nessuna smentita e nessuna conferma, né da parte dei futuri sposi né da parte del prestigioso wedding planner scelto, Enzo Miccio.



















Nel frattempo, oltre a godersi i frutti della hit dell'estate lanciata in collaborazione con Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini si è localizzata in Sicilia nelle ultime ore con la cantante Alessandra Amoroso. Le due, tra una risata e un'altra, hanno anche riproposto l'ormai famoso tormentone social "buongiorno da Mondello". Ma c'è un dettaglio a cui i fan di Elettra hanno fatto subito caso.















L'ereditiera è dimagrita ancora di più. Già durante la quarantena aveva perso peso e in quell'occasione aveva svelato ai fan di aver adottato un nuovo stile di vita alimentare che l'aveva portato a perdere chili senza sforzi. Così, negli ultimi tempi, il dimagrimento si nota eccome e sembrerebbe abbia perso circa 4 chili in 2 settimane. E visto che è sempre stata senza peli sulla lingua, anche in questo caso, di fronte alle classiche critiche social sul suo aspetto fisico, Elettra è stata più che diretta.









Comunque sapete perché non me ne frega piú un cazz di niente?! Prima, ( assolutamente pesoforma ) mi davano della grassa… ora ( sempre pesoforma) ma con qualche kg in meno ( assolutamente non voluto) mi dicono che sono troppo magra..scusa bicc ma chi cazz sei tuuuu 😂👋🏽 — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) July 19, 2020



Come tante altre vip, anche la Lamborghini è finita vittima del tormentone “sei dimagrita-sei ingrassata-stavi meglio prima”, ma lei non ha pensato proprio di farsene un problema. E ha risposto così alle critiche: “Comunque sapete perché non me ne frega più un ca*** di niente?! Prima, (assolutamente pesoforma) mi davano della grassa… ora (sempre pesoforma) ma con qualche kg in meno (assolutamente non voluto) mi dicono che sono troppo magra.. scusa bicc ma chi ca*** sei tuuuu”.

