Ancora al centro del ciclone per la moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli, questa volta secondo alcuni la sua ultima foto postata su Instagram con relativo commento è di cattivo gusto. La moglie del famoso conduttore televisivo ha fatto una diretta per divulgare che Paolo Bonolis avrebbe commentato la partita tra Roma e Inter ma all’inizio del video s’impappina, tant’è che il conduttore le chiede ironicamente se è ubriaca. “No, sto cercando di parlare correttamente ma mi risulta molto difficile, sono stanca perché ho preso un sacco di sole”, risponde inadeguatamente lei.

La risposta di Sonia ha scatenato un putiferio tra gli utenti: "Vai a lavorare, ti faccio vedere la stanchezza cos'è" ha osservato con tono sdegnato qualcuno. "Quella dovrebbe zappare la terra" concorda un altro utente. Ma tra le tante critiche, c'è anche chi – pur con un linguaggio colorito – difende la moglie di Bonolis dagli attacchi: "Ma scusa uno non può esprimere un pensiero, tra l'altro vero (perché il sole stanca) che subito attaccate? Brucia il c**o e la bocca sparla….!". Sonia Bruganelli si sta godendo spensierati giorni di vacanza a Formentera, in compagnia di alcuni amici.



















E, tra un momento di relax e l'altro, ha deciso di dedicare un po' di tempo ai suoi fan, documentando la sua permanenza sull'isola spagnola con video, dirette a bordo piscina e bellissime foto, rispondendo anche a molti dei commenti apparsi sotto le sue immagini. La Bruganelli, nonostante la sua voglia di condivisione, deve sfuggire, però, a qualche attenzione poco desiderata.















Si tratta di quella dei paparazzi, che anche a Formentera cercano di immortalare alcuni momenti della vacanza della signora Bonolis. L'idea di Sonia per evitare scatti indiscreti, però, è geniale. Accortasi del fotografo appostato sotto un ombrellone, la Bruganelli si è tuffata in mare indossando un vestito bianco e arancione decisamente over size.











La stessa, poi, ha pubblicato le immagini della scena sul suo profilo Instagram ufficiale, aggiungendo delle parole ironiche: "Paparazzo, non avrai mai la mia pancia. Nuovo trend del 2020"."La battuta dell'imprenditrice ha scatenato i suoi follower, che sono corsi a commentare simpaticamente il post. Tra tutti coloro che hanno apprezzato l'iniziativa è apparso anche qualche volto noto, come Elisabetta Gregoraci e Naike Rivelli che non hanno dubbi: "Sei un mito!", ha scritto la cantante figlia di Ornella Muti.

