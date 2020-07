“Col cuore”. Ma Barbara D’Urso fa vedere il seno. Chi applaude e chi la ‘smonta’

Quelli che non la sopportano possono dire e fare ciò che vogliono, ma Barbara D’Urso, che ricordiamo avere 63 anni, è più bella e in forma che mai. Un corpo scattante e asciutto e un sorriso smagliante, questi i due ingredienti che hanno provveduto a condire la sua ultima foto pubblicata su Instagram. Barbara D’Urso non è solo bella, ma è anche piuttosto intelligente, infatti in questi anni è riuscita a barcamenarsi tra una critica e l’altra, e di critiche lei ne ha ricevute parecchie.

E ne riceve ancora. Infatti il suo ultimo scatto pubblicato sul social Instagram, racchiude in sé tutta l’essenza di ciò che il personaggio di Barbara D’Urso incarna. Un personaggio divisivo da sempre, amatissima e odiatissima, i suoi haters sono anche la sua fortuna, non dimentichiamo l’impero da lei costruito nel corso degli anni. Barbara D’Urso, dopo la scappatella a Venezia in compagnia del super amico Renzo Rosso e della sua compagna, ora è finalmente in vacanza. Infatti l’ultima fotografia postata da lei su Instagram, la immortala in acqua. (Continua dopo le foto)

































Lei sì che sa come comunicare con i propri fan che la seguono avidamente dal divano di casa, ma si destreggia bene anche con i suoi follower su Instagram, social in cui vanta un seguito di persone non indifferente, ben 2,7Milioni. Infatti, Barbara Carmelita D’Urso, ha da poco condiviso uno scatto molto sexy di sé stessa. Aggrappata alla barca, super sorridente, con un cappellino da baseball e un costume davvero niente male, di un blue che ricorda le sfumature dell’oceano. Ovviamente tanti suoi seguaci si sono affrettati a ripeterle quanto sia bella e fresca in quella posa: “Se lo può permettere a 60.. Mammamia come vi rode”; Sei bellissima con il viso naturale è che fisico mamma mia; Mamma mia che splendida, una sirena in mezzo al mare. Questi solo 3 dei commenti estasiati, ma non è finita qua. (Continua dopo la foto)













Dicevamo, non è tutto oro quel che luccica, Barbara D’Urso ormai alle critiche ci ha fatto il callo. Così decide comunque di continuare a vivere serenamente la propria vita, continuando a pubblicare tutto ciò che vuole nel proprio seguitissimo profilo Instagram. “Non si butta la plastica in mare… è inquinamento”, scherza uno dei suoi follower tra i commenti, riferendosi ai ritocchini a cui ha ricorso nel tempo la conduttrice Mediaset. Mentre un altro utente le chiede: “Bella la piscina della residenza anziani?”, scoccandole una frecciatina sull’età.

