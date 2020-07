“Anch’io come lui”. Carlos è cresciuto e mostra il fisico. Obiettivo: come il padre Fabrizio Corona

Ad essere al centro dell’attenzione questa volta non è Fabrizio Corona, bensì suo figlio. Anzi, ad essere precisi, Carlos non è solo il figlio del chiacchieratissimo Fabrizio Corona, ma anche della super modella Nina Moric. Quando la coppia Corona – Moric era unita, si poteva godere di uno spettacolo davvero bello. Il piccolo Carlos non è più piccolo e si diverte, come tutti i suoi coetanei (e anche suo padre Fabrizio), a postare diversi contenuti su Instagram.

Il feed di Instagram di Carlos Maria Corona risulta già piena zeppa di fotografie a torso nudo, che denotano il fatto che lui si piaccia molto. Ma ad attirare un sacco di occhiate ammiccanti è l’ultimo contenuto da lui condiviso. La clip in questione lo riprende allo specchio mentre, vanitoso come solo un adolescente sa essere, si accarezza i muscoli, fiero dei suoi sacrifici in palestra. Carlos Maria Corona è nato nel 2002, e tra poco compirà i suoi primi 18 anni di vita. (Continua dopo la foto)

































Infatti, la clip pubblicata da lui sul proprio profilo Instagram riporta una chiara e semplice didascalia: “Tra poco 18 anni. (Mi alleno da un mese)”. Come spesso accade quando si sceglie di condividere un contenuto sul web, nella fattispecie sui social, i commenti degli utenti arrivano in massa, alcuni gentili, altri meno, come qualche esempio che riportiamo in seguito. “Che scemo stai diventando appresso a un cattivo esempio con tuo padre 😞 potresti rimanere il ragazzo di prima? Goditi la vita”, commenta astioso uno dei suoi follower. A fargli eco, un altro utente che si dice molto preoccupato per lui: “Ti prego si te stesso… ribellati a qst padre che t vuol far diventare un qualcosa che non sei! Ma ti si vede in faccia che sei trattenuto, impostato!”. (Continua dopo le foto)









Come scritto sopra, critiche negative e distruttive ma non solo. Uno dei suoi fan addirittura lo incoraggia a superare le difficoltà: “Non voglio commentare i vari giudizi quello chd ti posso dire io e che tuo Padre ti insegnerà a superare tutti gli ostacoli della vita proprio come sta facendo lui, e questo io lo trovo un’ottimo insegnamento, vai avanti con i tuoi obiettivi, auguri per tutti i tuoi sogni”. Insomma, a quanto pare Carlos Maria Corona sembra essere sulla strada giusta per sortire il medesimo effetto del padre Fabrizio Corona. Anche lui, Carlos, Infatti sembra calzare le vesti di un personaggio divisivo, esattamente come l’iconico Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona, ancora guai: i carabinieri a casa sua nel cuore delle notte. Cosa è successo