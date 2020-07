Che Ambra Angiolini abbia un corpo perfetto, scolpito e con le curve nei punti giusti lo sapevamo già. Lo ha dimostrato anche pochi giorni fa, quando è stata paparazzata in spiaggia in compagnia di Massimiliano Allegri. Tra l’attrice e l’ex allenatore della Juventus le cose procedono a gonfie vele e le foto uscite recentemente sul settimanale Chi hanno messo a tacere quelli che li davano in rotta.

La coppia, messi da parte gli impegni professionali e quelli coi figli, dato che recentemente ha accompagnato i figli a Gardaland per festeggiare la fine dell’anno scolastico, hanno trascorso un periodo di relax a Montecarlo. Ambra e Max sono stati sorpresi dai fotografi della rivista diretta da Alfonso Signorini durante una giornata in spiaggia, fra tuffi, baci e romantiche passeggiate mano nella mano. (Continua dopo la foto)



















Dopo l’obbligata e lunga separazione data dall’emergenza coronavirus, i due, sempre più innamorati, si sono ripresi la loro intimità. E sembra che per la coppia sia prevista un’estate in Toscana, proprio dove circa 3 anni fa è nato il loro amore. Negli scatti del magazine spicca anche la forma fisica sfoggiata dalla Angiolini: in bikini, a 43 anni, l’ex bambina prodigio di Non è la Rai è uno schianto. (Continua dopo la foto)















Ora un’altra foto prova del suo fisico perfetto, ma questa arriva dal suo profilo Instagram dove ogni tanto una piccola parte del suo quotidiano. L’attrice sembra essere su una barca e sfoggia un inedito look balneare che ha fatto impazzire i fan. Ha infatti indossato un costume interno in total black con lo scollo all’americana e delle trasparenze audaci sia sul décolleté che sulla pancia. (Continua dopo foto e post)











Con indosso anche occhiali da sole neri grossi e scuri, bracciali d’argento sottili e coi capelli sciolti e lisci, Ambra nella didascalia scrive ironica “Premio ‘Er posa 2020′ con giro a sinistra”, facendo riferimento alla posa plastica da modella assunta per lo scatto. Una vera svolta di stile sexy per l’estate che è stata apprezzatissima dai suoi ammiratori, subito andati in tilt alla vista di questa nuova foto.

