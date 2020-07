Da tempo ormai i volti noti del mondo dello spettacolo e non regalano ai fan scatti inediti del passato. Un modo dolce per rivivere emozioni e mostrare ai propri follower immagini che, molto probabilmente, non hanno mai visto prima. Sempre più spesso su Instagram capita di imbattersi in post vintage lasciati dai personaggi famosi che raccolgono una marea di like e di commenti entusiastici.

Uno degli ultimi arriva da un’amatissima ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, che ha voluto condividere con il suo pubblico social una fotografia dolcissima pescata dall’album dei ricordi che la ritrae da bambina. Pochi giorni prima aveva pubblicato uno scatto con la sua mamma: nel giorno del suo compleanno la ballerina ha deciso di festeggiarla pubblicamente con uno scatto mamma e figlia in cui, tra l’altro, la somiglianza è evidente. (Continua dopo la foto)



















Nelle ultime ore un’altra fotografia del passato. “Le mie migliori amiche sono sempre state bionde”, ha scritto la ballerina nella didascalia allo scatto realizzato all’aperto in cui, con un cappello di paglia praticamente più grosso di lei, una deliziosa camicetta bianca e i capelli sciolti sulle spalle mostra le sue due bambole, per l’appunto bionde, all’obiettivo. Quelloo sguardo è inconfondibile. (Continua dopo la foto)















Qualcuno avrà già riconosciuto questa bambina bellissima, o magari si è già imbattuto in questo post perché fan sfegatato di uno dei volti più amati di Amici. È la versione ‘mini’ della meravigliosa Elena D’Amario, una delle ex allieve della scuola più famosa della tv che maggiormente è rimasta nel cuore dei fan. Oggi splendida 30enne ha partecipato come concorrente alla nona edizione del talent di Canale 5, per poi diventare una delle ballerine professioniste più amate della trasmissione. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Le mie migliori amiche sono sempre state bionde. Un post condiviso da Elena d’Amario (@elenadamario) in data: 16 Lug 2020 alle ore 11:47 PDT



Il pubblico di Maria De Filippi impazzisce per Elena. Lo dice anche Instagram, visto che la ballerina ha un seguito pari a quasi un milione di follower a cui ogni giorno mostra le sue giornate, i momenti sul palco e le sue foto più belle. Ogni post, proprio come quello di lei da bimba, registra il pieno di like e di complimenti. “Bambola”, le scrivono sotto alla foto del passato. E poi: “Bellissima anche da piccola”, “Stupenda” e, con ironia, “Dimmi che almeno qui ti sfondavi di Kinder ed avevi un po’ de panza!”.

Gioia immensa per la coppia vip: dopo tanta attesa tra poco saranno in 3. L’annuncio sui social