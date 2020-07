Nadia Rinaldi, meno 75 chili e un bikini da favola. L’attrice si mostra così ed è un fiume di complimenti

Nadia Rinaldi è fatta amare dal pubblico abbattendo molti cliché sull’aspetto fisico. L’attrice romana si è fatta apprezzare per la sua simpatia e per il suo talento e qualche anno fa ha deciso di perdere peso per motivi di salute, non solo estetici.

L'attrice, classe 1967, mamma di due figli Riccardo e Francesca Romana, si è messa a dieta per perdere i chili di troppo che erano diventati eccessivi e rischiavano di compromettere la sua salute: "Molte donne mi davano della grassona. Oggi loro hanno il botox e sono decrepite. Io invece no l'età e con i chili persi ho riacquisto giovinezza, energia, consapevolezza, salute, sicurezza", aveva raccontato in un'intervista.



















Così Nadia ha deciso di sottoporsi a un bypass gastrico che le ha fatto perdere ben 75 chili. Un risultato incredibile, che oltre a cambiare radicalmente il suo aspetto ha inciso molto anche sul suo stile di vita. Dopo l'operazione Nadia Rinaldi ha raccontato la sua scelta al settimanale Nuovo e ormai da qualche anno la sua vita è completamente cambiata.















"È un regalo che ho fatto a me stessa per guadagnare in salute e benessere. – aveva raccontato l'attrice sulle pagine del settimanale – E l'ho fatto per i miei figli, Riccardo e Francesca Romana: proteggendo me stessa penso anche al loro futuro. Dopo l'intervento e un regime alimentare sano, mi tengo in forma con il movimento e senza mangiare cibi che fanno ingrassare. Sono serena".









Visualizza questo post su Instagram Che sia un estate divertentissima: Buone vacanze🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟 Un post condiviso da Nadia Rinaldi (@nadiarinaldi) in data: 17 Lug 2020 alle ore 5:39 PDT

In questi giorni l’attrice sta trascorrendo le vacanze in Toscana e ha deciso di pubblicare una foto mostrandosi in tutta la sua bellezza. Nadia posa sorridente sfoggiando un bikini: “Che sia un estate divertentissima: Buone vacanze”. Neanche a dirlo i commenti alla foto sono stati tantissimi: “Sei bellissima buone vacanze”, “Che stai bene sei bella”, “Sei in formissima”, “Nadia, sei uno splendore”.

