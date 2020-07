“Bellissima ieri come oggi”. Aveva 22 anni e nulla da invidiare alla sua famosissima figlia: anche i vip impazziti per questa foto

Poche ore fa Marina Di Guardo ha condiviso sui social uno scatto di quando lei era giovane, sempre bellissima e vagamente somigliante alla sua adorata figlia Chiara Ferragni. Marina Di Guardo è la bellissima ed affascinante mamma dell’imprenditrice digitale più famosa del mondo. La mamma super sprint è nata a Novara, ha origini siciliane e vive a Cremona, non a caso “mamma sprint” poiché Marina è una donna affermata nel suo mestiere di scrittrice, è infatti di romanzi, soprattutto di genere thriller.

Probabilmente Chiara avrà ereditato un po’ della sua passione per la moda proprio dalla mamma, che nella sua vita ha lavorato anche come vicedirettrice dello showroom di Blumarine, prima di dedicarsi alla scrittura. La Di Guardo, come le sue figlie, Chiara, Francesca e Valentina, è davvero seguitissima sui social, nella fattispecie Instagram, dove vanta un seguito davvero impressionante. Sul social ha 515Mila follower tutti per lei, certo, non sono da paragonare ai 20Milioni della figlia Chiara, ma sono già un bel traguardo. Lo scatto sensuale condiviso da lei poche ore fa, ha mandato in estasi i follower. (Continua dopo le foto)

































Marina Di Guardo, classe ’61, ha condiviso su Instagram uno scatto davvero sensuale, che la ritrae quando aveva 22 anni, una foto risalente quindi a ben 37 anni fa. Inutile sottolineare la valanga di complimenti che l’ha sommersa appena dopo aver postato la foto. Durante quella vacanza Marina Di Guardo si trovava sulle spiagge bianchissime di Martinica, una colonia francese nei Caraibi. Sorridente, abbronzatissima e coi capelli selvaggi, in posa mentre regge le foglie di una palma. Il suo due pezzi candido richiama il colore della sabbia su cui trascorre i suoi momenti spensierati, questo scatto nostalgico contiene tutta la sua giovinezza. Chissà se Chiara avrà ereditato da lei anche la sua passione per i viaggi, perché sembra proprio che la Di Guardo ce l’abbia. (Continua dopo le foto)









In un altro post sempre caricato da Marina Di Guardo nelle ultime ore, figurano insieme a lei tutte e tre le sue babies, così come soprannominate dalla stessa Marina. In ordine di altezza: Chiara Ferragni, Francesca Ferragni e Valentina Ferragni. Lo scatto risale ad uno dei tantissimi viaggi di famiglia, e le ritrae sorridenti e vestite super nineties. Stile da vendere anche da ragazzine, grazie soprattutto all’ottimo gusto di mamma Marina Di Guardo, che, oltre alla raffinatezza, gli ha tramandato anche il rispetto per sé stesse, insegnandogli che nell’imperfezione si nasconde la perfezione.

