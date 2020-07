Non è certo famosa ai livelli di mamma Michelle Hunziker e di papà Eros, ma Aurora Ramazzotti si sta pian piano facendo strada nel mondo dello spettacolo. Da poco è inviata del nuovo programma di Adriana Volpe e Alessio Viola su Tv8, ‘Ogni mattina’, e tra gossip spiccio e Instagram si parla sempre più spesso di lei.

Qualche giorno fa per esempio è uscito il rumor che la vuole in rotta con l’amico di sempre Tommaso Zorzi. Si conoscono da moltissimo tempo e hanno sempre avuto un forte legame, ma secondo il settimanale Chi nell’ultimo periodo ci sarebbero stati dei forti attriti che li avrebbero portati ad allontanarsi. “Che cosa è successo tra l’idolo dei teenager, l’influencer Tommaso Zorzi e la sua inseparabile amica Aurora Ramazzotti?”, si legge sul settimanale. (Continua dopo la foto)



















“I due hanno legato fin da quando erano bambini, hanno frequentato le stesse scuole, ma ora, improvvisamente, hanno smesso di interagire insieme e non appaiono in pubblico, uniti, da tempo. Qual è il motivo di questo tormentato allontanamento?”. Già in passato Tommaso e Aurora avevano litigato, riavvicinandosi grazie all’intervento della figlia di Michelle che aveva cercato di chiarire la situazione con l’amico. (Continua dopo la foto)















Poi, come detto, c’è Instagram che oggi è una delle fonti migliori del gossip. E proprio dal social, dove Aury è molto attiva, i fan l’hanno vista cambiare look. Anche se nemmeno 24enne, anche lei lotta contro i capelli bianchi e con l’ironia che la contraddistingue li ha mostrati tra le Storie, non avendo paura di immortalarsi in versione “Crudelia Demon” poco prima di fare la tinta. (Continua dopo le foto)











Con l’occasione, Aurora ha anche rivelato il nuovo look, spiegando che, oltre a eliminare la ricrescita, ha anche schiarito di molto la chioma, optando per dei colpi di luce sfumati e dall’effetto naturale, un castano chiaro che va nei toni del caramello. Peccato che quando è andata a cena con gli amici, nessuno si è accorto di questo piccolo cambiamento: “Agg spaccat cu stu shatush”, ha scherzato lei facendo riferimento a una delle battute dei comici di “Made in Sud”.

Smascherata dalla produzione. Temptation Island, cosa sta succedendo tra Anna e Andrea