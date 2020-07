“Sembra sereno…”. Benedetta Rossi, la notizia che scalda il cuore di tutti: la foto parla da sola

Il cane di Benedetta Rossi, la rockstar di Fatto in Casa Per Voi, si chiama Nuvola. Nonostante fino a qualche tempo fa fossimo inconsapevoli della sua esistenza, adesso, grazie a Benedetta, le vogliamo bene come se fosse un membro anche della nostra famiglia. È appurato che gli animali domestici, come cani, gatti, furetti, tartarughe. echi più ne ha pi ne metta, donino alla vita degli esseri umani un tocco in più. La qualità della vita di ogni famiglia, mononucleare e non, subisce un netto miglioramento grazie alla presenza di animaletti da compagnia, pelosi e non.

E senza volerlo preferiamo la loro compagnia a quella della maggior parte degli altri esseri umani. Questo genere di empatia è possibile svilupparlo anche nei confronti di animaletti da compagnia che non vivono con noi, o che addirittura non abbiamo mai visto. Così com’è successo nei confronti del cane di Benedetta Rossi, Nuvola. La cagnolina ha di recente avuto problemi di salute, ed è così che a preoccuparsi per lei, oltre ai suoi padroncini, è subentrato anche un enorme esercito direttamente dai social, nella fattispecie Instagram. (Continua dopo la foto)

































Il cane di Benedetta Rossi e del marito si Chiama Nuvola, e compare spessissimo nella vita loro vita social. Di recente, Nuvola, ha avuto problemi di salute, specificatamente alle ossa. Benedetta e il marito pubblicano spesso sui social foto che li ritraggono nelle loro faccende quotidiane o momenti intimi. Ecco allora che abbiamo conosciuto Nuvola e siamo stati informati dei suoi problemi di salute, precisamente alle ossa. Il cagnone della rockstar dei cuochi, Benedetta Rossi, faceva fatica a camminare, data la sua età parecchio in là. Siamo stati partecipi su Instagram anche di quando la protagonista di Fatto in Casa Per Voi lo aiutava a passeggiare con una piccola sedia a rotelle per cani che lo sorreggesse dandogli appoggio nell’azione. (Continua dopo le foto)









Dopo giorni e giorni di silenzio, oggi però, sempre tramite Instagram, arrivano delle ottime notizie su Nuvola. “Mariacristina è una Osteopata e una cara amica che abita qui vicino. Ogni tanto quando ha tempo passa da noi e fa dei trattamenti a Nuvola. A noi sembra che dopo essere stato sotto le sue mani lui sia molto più rilassato e sereno.

In realtà non possiamo sapere esattamente quello che un cane prova in questi momenti, ma è certo che tra loro due si è creato un rapporto molto speciale.”. Scrive così Benedetta Rossi sul proprio profilo Instagram.

