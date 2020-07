Tina Cipollari è tra le clienti vip di Federico Fashion Style. L’hairstylist di Anzio, al secolo Federico Lauri, è d’altronde uno dei parrucchieri più amati dei volti del mondo dello spettacolo e la Vamp di Canale 5 fa spesso visita nel suo salone di bellezza. Di recente Federico ha inaugurato un nuovo salone a La Rinascente di Roma e all’evento l’opinionista storica di Uomini e Donne non è certo mancata.

In sua compagnia anche l’inseparabile amico Gianni Sperti che, durante l’inaugurazione ha posato insieme a Tina, Valeria Marini e il celebre parrucchiere del mondo dello spettacolo nonché protagonista di un programma di Real Time. Nel corso della serata, documentata ovviamente su Instagram, l’inimitabile hairstylist di Anzio si è cimentato in alcuni restauri di look per le sue clienti più affezionate tra cui, appunto, la Cipollari. (Continua dopo la foto)



















Tina Cipollari, che sta diventando sempre più social, ha subito provveduto a rendere partecipi il suo milione di seguaci con delle Instagram stories in tempo reale durante il trattamento. Nulla di drastico, è sempre biondissima, ma ha subito pubblicato n post che la ritrae con i suoi boccoli ancora caldi di phon. Nelle scorse ore, poi, è tornata dal suo Federico. (Continua dopo la foto)















Ma questa volta, come mostrano le Storie caricate dall’hairstylist delle vip, ha ricevuto una notizia che l’ha fatta letteralmente saltare dalla poltrona. Seppur lontana dallo studio di Uomini e Donne, Tina ha fatto una scenata delle sue dopo quello che potrebbe essere un cattivissimo scherzo del suo parrucchiere. Fresca di colorazione e pettinatura, Tina stringe ra le mani ha la famosa corona che lui usa per le schiariture e lo avverte: “Me la porto a casa”. (Continua dopo le foto)











E lui, lasciandola un po’ delusa: “Non posso domani viene una signora a cui devo fare le schiariture e mi serve”. Ma poi arriva la parte ‘peggiore’: le toglie la corona dalle mani, la mette via e chiama al sua assistente che svela l’identità della cliente che usufruirà della corona. “Domani c’è un appuntamento con la signora Gemma Galgani” annuncia la ragazza. La reazione di Tina? “Ma davvero? Se questa domani viene qua, tra me e te finisce tutto”. Insomma, la rivalità con la dama, anche se certamente quella minaccia era scherzosa, vale anche fuori lo studio di UeD.

“Ma che ca** ridi?!”. Francesco Totti, il commento di Bobo Vieri e la furia dei fan del ‘capitano’. Che follia