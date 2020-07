“Ma che ca** ridi?!”. Francesco Totti, il commento di Bobo Vieri e la furia dei fan del ‘capitano’. Che follia

Sta facendo discutere un simpatico siparietto tra Francesco Totti (che si sta godendo una vacanza a Capri insieme alla moglie e ne sta immortalando i momenti condividendoli su Instagram) e il suo amico Bobo Vieri. Tra questi scatti, uno: quello della discordia. La location è la stessa che appare anche in una foto postata da Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma si è fatto immortalare in una posa da sirenetto davanti ai celebri faraglioni. A corredo dello scatto la didascalia: “La vita è lunga se hai la capacità di vedere lontano“.

La foto è stata ovviamente commentata dai numerosi fan del capitano, che non hanno mancato di far notare quanto sia ancora in forma il 43enne. Tra i commenti però, uno è messo in particolare risalto, si tratta di quello dell’ex collega Bobo Vieri. Il “Bomber” commenta con un semplice smile che ride fino alle lacrime, ma si sa, scrivere qualcosa sui social specialmente se sei un personaggio famoso, è come camminare sulle uova. E infatti le polemiche non sono tardate ad arrivare. (Continua a leggere dopo la foto)



















Commenti come:”Devi solo imparare da lui”, “Ca*** ridi?” hanno sommerso quella che era semplice ilarità da parte dell’ex calciatore. Sembra strano doverlo fare, ma va sottolineato che i due, oltre ad essere stati “rivali” sul campo, sono amici nella vita reale e, tra amici, capita di prendersi un po’ in giro. (Continua a leggere dopo la foto)















C’è da dire inoltre che, se proprio la si vuole mettere esclusivamente sul piano calcistico, i due calciatori hanno militato insieme nella Nazionale. Sui social le polemiche nascono proprio dal nulla e questa ne è l’ennesima prova. La coppia d’oro del mondo dello spettacolo, tra le più unite e longeve, sta documentando il viaggio con foto e video social che, nemmeno a dirlo, vengono subito passati allo scanner dai follower più attenti. (Continua a leggere dopo la foto)











Come lo scatto in cui Ilary si lascia immortalare sdraiata al sole, con indosso un costume intero a stampa animalier. Una foto che ha fatto tanto chiacchierare per via di gambe da gigante, storte (a detta di qualcuno) e per niente naturali. Sotto, infatti, sono piovuti anche tanti commenti di questo tipo.

Ti potrebbe anche interessare: Elisabetta Gregoraci, poco fa l’annuncio a sorpresa (con tanto di foto): “Felicità”