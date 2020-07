Benedetta Parodi è amatissima anche su Instagram, non solo in tv. Ma è di pochi giorni fa l’indiscrezione che vuole la giornalista, conduttrice, esperta di cucina e sorella di Cristina ai nastri di partenza con un nuovo programma targato La7. La ‘zia Bene’, secondo quanto emerge dalle ultime indiscrezioni sembra stia lavorando a un format che non si discosterà molto da quelli degli scorsi anni.

Il tema sarà quindi sempre quello della cucina. Così dopo aver condotto sulla rete di Urbano Cairo I menù di Benedetta dal 2011 al 2013 l’ex giornalista di Studio Aperto raddoppia. La soffiata arriva dal sempre informato Dagospia, che chiarisce che la Parodi non lascerà Real Time per La 7 ma raddoppierà semplicemente i suoi impegni e garantirà quindi una presenza maggiore sul piccolo schermo. (Continua dopo la foto)



















Oltre alla nuova edizione di Bake Off, la sorella di Cristina Parodi sta preparando una trasmissione pomeridiana in onda dal lunedì al venerdì alle 18 in punto, subito dopo Tagadà di Tiziana Panella. Il nuovo format si chiamerà molto probabilmente ‘Senti chi mangia’ e non sarà altro che una gara culinaria con concorrenti e giudici. A lei il compito di mediare, condurre la gara, e portare la propria esperienza raggiunta dopo tanti anni dietro i fornelli. (Continua dopo la foto)















Ma si parlava anche di Instagram in apertura. Beh, è lì, sul suo affollato profilo social che Benedetta ha voluto celebrare un giorno speciale: l’anniversario di matrimonio con Fabio Caressa. I due si sono sposati nel 1999, dunque oggi festeggiano 21 anni insieme, e dal loro amore sono nati tre splendidi figli, Matilde, Eleonora e Diego. (Continua dopo foto e post)











Benedetta Parodi ha voluto festeggiare pubblicamente questa ricorrenza importante e ha annunciato questa mattina lui le ha preparato una sorpresa. Poi il dolce messaggio per Fabio accompagnato da una loro foto del passato: “21 anni fa.. l’aspetto è un po’ cambiato, l’amore no”, ha scritto nella didascalia Benedetta, aggiungendo anche un cuoricino. Nello scatto i due sono evidentemente più giovani, ma perfettamente riconoscibili. Sotto al post, nemmeno a dirlo, pioggia di cuori e felicitazioni da parte dei fan.

“Piango”. Elisa Isoardi a cuore aperto: la confessione è delicatissima