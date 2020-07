Ilary Blasi, nulla sfugge ai fan di Instagram. La bella conduttrice romana, che sul social è sempre molto attiva, ha abbandonato per qualche giorno la ‘sua’ Sabaudia per trascorrere qualche giorno di vacanza in barca al largo di Capri, naturalmente in compagnia del marito, Francesco Totti.

La coppia d’oro del mondo dello spettacolo, tra le più unite e longeve, sta documentando il viaggio con foto e video social che, nemmeno a dirlo, vengono subito passati allo scanner dai follower più attenti. Come lo scatto in cui Ilary si lascia immortalare sdraiata al sole, con indosso un costume intero a stampa animalier. Una foto che ha fatto tanto chiacchierare per via di gambe da gigante, storte (a detta di qualcuno) e per niente naturali. Sotto, infatti, sono piovuti anche tanti commenti di questo tipo. (Continua dopo la foto)



















“Troppo Photoshop”; “Ma le gambe perché modificarle? Non serve”; “Perché hai allungato le gambe tipo plastilina?”. Questi sono solo alcuni dei messaggi relativi al fisico di Ilary Blasi, senza contare quelli scritti da chi ha approfittato di questa occasione per sputare veleno sulla conduttrice, che per la cronaca è stata confermata sia per L’Isola dei Famosi sia per Lo Show dei Record. (Continua dopo la foto)















Poche ore dopo, ecco spuntare un’altra foto che ha dato da sparlare al suo pubblico social. Foto che arriva sempre da Capri, realizzata sempre in barca e con una Lady Totti sempre in costume ma questa volta un bikini spezzato, col sopra bianco e il sotto in lurex. E poi un vistoso e super trendy cappello di paglia che nel primo scatto le copre interamente il volto. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram 15/07/2020……Capri Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 15 Lug 2020 alle ore 1:14 PDT



Ma è la seconda immagine del post quella ‘incriminata’, dove la conduttrice è sdraiata a pancia in sotto e mostra un lato B da urlo. Il dettaglio che ha colpito tanti follower? L’impressionante somiglianza di Ilary Blasi con Alessia Marcuzzi in questa istantanea: «Ma hai postato una foto di Alessia Marcuzzi?», chiedono alcuni. E ancora: «Nelle foto, il viso è uguale a quello della Marcuzzi». Anche voi la pensate così?

