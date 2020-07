Elodie super col look da mare coordinato. Ma ecco il prezzo della bandana e del costume

Elodie ha già lanciato ben due singoli che hanno tutte le carte in regola per diventare le hit dell’estate 2020. Stiamo parlando di “Guaranà” e della più recente “Ciclone”, brano che vede la collaborazione di Elodie, tra le più apprezzate cantanti italiane della scena pop-urban, e degli artisti internazionali Mariah, classe ’99 rivelazione della scena reggaeton trap r&b mondiale e dei celeberrimi Gipsy Kings autentici maestri del pop gitano.

Quando ha dato l’annuncio su Instagram, i fan sono rimasti a bocca aperta per il suo ennesimo cambio look anche perché questa volta sembra davvero irriconoscibile. Inutile soffermarsi sul fatto che come al solito è stupenda e in splendida forma con un abito bianco aderente, ma il dettaglio che non poteva certo passare inosservato? La chioma. (Continua dopo la foto)



















Lunga, fluente, scura e scalata con dei ciuffi leggermente più corti che le cadono sul viso. Tutti impazziti sotto a quella foto anteprima del videoclip di ‘Ciclone’ pubblicata da Elodie, anche se qualcuno ha avuto difficoltà a riconoscerla. Ora, come vediamo dal suo profilo Instagram, è tornata alle treccine e si appresta a dare il via a un mini tour in giro per l’Italia. (Continua dopo la foto)















Ma nel comunicare ai suoi tantissimi ammiratori le date, la cantante ha colto l’occasione per festeggiare un altro importante traguardo: ha ricevuto il disco d’oro con “Guaranà”. E come non fare caso all’outfit indossato dalla meravigliosa Elodie nel post in questione! È da mesi che viene ormai considerata una vera e propria icona di stile e anche questa volta non ha deluso le aspettative degli appassionati di moda. (Continua dopo foto e post)











Bandana e costume intero in coordinato: super trendy. Ancora una volta Elodie affida il suo look a Versace, la Maison che l’ha vestita anche all’ultimo Festival di Sanremo e questa volta punta su un costume dalla stampa barocca a una bandana di seta della stessa fantasia. Il prezzo per questa chicca? Sul sito ufficiale della griffe il costume viene venduto a 490 euro, mentre la bandana a 120 euro, per un totale di 610 euro. Insomma, non proprio per tutti…

“Tutto a put**”. Pago, lo sfogo è pesantissimo. Su Instagram tutta la sua frustrazione: “Adesso basta!”