Food blogger numero 1 in Italia, Benedetta Rossi è diventata in breve tempo una star. Tutti ormai conoscono la simpatica 48enne marchigiana che solo su Instagram ha un seguito di oltre 3 milioni di follower sempre pronti a seguire i suoi consigli di cucina, gioire per i suoi successi e inondarla di affetto, come per esempio quando il cane Nuvola non era in forma.

Benedetta è anche amatissima dal popolo della rete e non solo anche perché condisce sempre i suoi post con un ingrediente magico. Si chiama ironia e non c’è foto o video o storia che ne siano privi. È una che non ha paura di mostrare la ricrescita dei capelli, che si definisce con orgoglio “contadinotta”, che ride dei suoi vecchi look e delle prese in giro del marito Marco. (Continua dopo la foto)



















Insomma, Benedetta Rossi non ne sbaglia una. O quasi. Anche lei d’altronde è umana, dunque ha qualche punto debole. E con la semplicità e la spontaneità che da sempre la contraddistinguono non ha avuto remore nel far sapere a tutti i suoi fan cosa non le riesce proprio. E, udite udite, riguarda la cucina. Più precisamente gli scampi. (Continua dopo la foto)















Nelle ultime ore Benedetta e il marito Marco si sono mostrati sui social mentre si recavano in un ristorantino sul mare per gustare una deliziosa cena a base di pesce e frutti di mare. Cenetta che ha finito per regalare ai fan una piccola rivelazione sulla loro beniamina. Tra le Storie infatti la mitica Benedetta ha svelato un suo piccolo problema. (Continua dopo la foto)











Proprio lei che, come abbiamo visto e vediamo ogni giorno, che in cucina sa fare praticamente tutto non sa pulire gli scampi. “Non lo so fare”, ha dichiarato di fronte all’obiettivo. Ci ha pensato il suo Marco a spiegarle qualche trucchetto utile. Alla fine, in barba al galateo, Benedetta ha abbandonato il bon ton per aprirli direttamente a mano.

