Nuovo look, nuovo stile, nuova hit. Insomma, nuova vita per Anna Tatangelo che, non a caso, in una recentissima intervista rilasciata al Corriere della Sera dove per la prima volta si è aperta sulla rottura con Gigi D’Alessio ha affermato sicura: “Ho cambiato vita, gusti musicali e i capelli sono il segno del cambiamento”. Lady Tata oggi dice di essere una “persona nuova” che ha attraversato una “tempesta” per poi “trovare il sole”.

Ma a proposito di Gigi, Anna ha anche rivelato che dopo l’addio sono “rimasti in ottimi rapporti”: “Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo sarà sempre”. Insomma, la passione e l’amore saranno pure sfioriti, ma non certo il rispetto e la stima. La Tatangelo ha anche aggiunto che sia lei che D’Alessio ci saranno sempre l’uno per l’altra, nonostante l’amore sia giunto al capolinea. (Continua dopo la foto)



















Se è vero, come sostiene il gossip, che Anna ha già un nuovo amore, un altro musicista per giunta? Sono settimane che si rincorre questo pettegolezzo, ma poco fa la cantante di Sora l’ha smentito. Nessuna relazione segreta con un collega: è ancora single. E sempre più bella. Il biondo platino e la svolta di stile che si è regalata negli ultimi tempi la rendono radiosa. (Continua dopo la foto)















E poi la musica. Venerdì 3 luglio è uscito il nuovo singolo musicale della Tatangelo, un singolo completamente in napoletano e realizzato in collaborazione con Geolier, noto e famosissimo rapper campano, che si intitola ‘Guapo’ e dopo poche ore dal lancio ha già registrato un grande successo. Anna, nemmeno a dirlo, si è detta al settimo cielo quando ha dato l’annuncio ai fan e ora, dopo pochi giorni, un’altra notizia bomba. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram GUAPO, il video Domani ore 14 @realgeolier2 @iamdatboidee #guapo Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 13 Lug 2020 alle ore 10:32 PDT



Il videoclip ufficiale di quella che è già stata definita una delle hit dell’estate esce il 14 luglio 2020, alle ore 14 come annunciato dalla cantante su Instagram. Nei giorni scorsi, Anna Tatangelo aveva già postato alcuni scatti tratti dal backstage, mostrando qualche anteprima del look che sfoggia nel video e che non passa per niente inosservato. Ma ora l’attesa per vedere l’opera completa è quasi finita.

