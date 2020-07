Il grande Alberto Matano torna sui social: non aveva pubblicato foto su instagram per un po’ l’ex conduttore de La vita in diretta nonché volto popolarissimo del TG1. Ora però la svolta perché qualche ora fa, però, dopo una lunga pausa, è tornato a postare immagini sul suo seguitissimo profilo.

L'ultima immagine pubblicata da Alberto su instagram era infatti del 26 giugno, giorno in cui è andata in onda l'ultima puntata de La vita in diretta, chiusasi con la polemica che Lorella Cuccarini ha sollevato accusando il collega di maschilismo. Da quel giorno, fatta eccezione per un post dedicato ad Ennio Morricone nel giorno della sua scomparsa, Alberto Matano non ha più pubblicato foto, fino a ieri, come suddetto. Alla foto visibile in alto, il conduttore de La vita in diretta ha allegato come didascalia lo stato "Viva la libertà!", aggiungendo come hashtag #ciao #amici #love #estate2020.



















Alberto Matano non ha specificato dove è stata scattata la foto, ma si ipotizza in Calabria, tra Catanzaro e Soverato, dove è solito trascorrere l'estate, essendo originario del posto. E a mettere 'mi piace' alla foto sono stati anche alcuni personaggi famosi, come Eleonora Daniele e non solo.















Intanto manca poco alla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai della stagione tv 2020/2021, durante la quale Alberto Matano, almeno stando a tutte le indiscrezioni circolate in rete negli ultimi tempi, pare condurrà La vita in diretta da solo, senza una nuova partner femminile, dopo l'addio di Lorella Cuccarini.











Lorella sarà anche conduttrice assieme a Carlo Conti nella finalissima del Festival che dovrebbe andare in onda a dicembre sempre su Rai Uno. Al momento la Cuccarini non ha rilasciato dichiarazioni, e non è detto, scrive Gossip e tv, che l’unico programma pensato per lei sia lo Zecchino d’Oro; si è parlato anche di uno show assieme a Pippo Baudo una sorta di revival di Fantastico, il celebre show del sabato sera che negli anni ’80 lanciò la Cuccarini come ballerina.

