“Brava, brava…”. Ilary Blasi, ecco come si è fatta beccare (e fotografare) al supermercato

Ilary Blasi e Francesco Totti sono approdati al mare per un po’ di sano e rilassato relax. La presentatrice si dedica a tutte le serene attività marittime, che prevedono tuffi al mare e consueta spesa per l’approvvigionamento. Ma niente mise da spesa per la bellissima Ilary Blasi, nessun imbarazzante ferma capelli o sandalo alla ‘casalinga disperata’. Lady Totti ha pubblicato su Instagram uno scatto di sé mentre fa la spesa ed è sensuale sempre, anche quando si ritrova tra i corridoi di un supermercato.

Acconciatura super fresca e meno vestiti possibile addosso: questa è la chiave per destreggiarsi fra le mansioni meno divertenti da svolgere in vacanza. Ed è proprio dalla Blasi che si potrebbe prendere spunto, chi dice che ci sia un’età giusta per indossare o meno un indumento? Spesso conta solo l’atteggiamento, e diciamo che quello di Ilary sia proprio quello giusto, scosciata ma casual e mai volgare. Lo short rosso in jeans è cortissimo e dà spazio al suo fisico spettacolare di mostrarsi. Le infradito poi danno quel tocco da “appena tornata dalla spiaggia”, che in vacanza non guasta mai. Tra i suoi fan però c’è anche chi nota tutt’altro… (Continua dopo le foto)

































Tra i commenti dei suoi follower di Instagram compaiono tra i commenti più disparati, qualcuno anche un po’ maschilista: “Ilary ma Francesco lo sa che fai la spesa con quel pantaloncino???”. Come al solito, c’è chi apprezza e chi invece no, di sicure le cose che son state più notate dai suoi fan sono due: i pantaloncini forse troppo corti e l’assenza della mascherina. Un utente ha sintetizzato il tutto: “Veramente bella dimostri la metà dei tuoi anni, magari il calzoncino due dita più lungo ti donava di più e anche la mascherina ora è tanto di moda sai. Tu sei la moglie del capitano ma non immune si virus”. E ancora: “Brava, senza mascherina….. forse i Vip possono tutto….. mi meraviglio di chi ti ha fatto entrare…..”. (Continua dopo le foto)









Resta il fatto che Ilary, con il fisico che si ritrova a 39 anni, e dopo aver dato alla luce tre figli, ha tutte le carte in regola per mettere in mostra le sue curve. La mega treccia che le parte dalla parte alta della testa e che le penzola sulle spalle le conferisce un aspetto ordinato ed estremamente fresh. Insomma, Ilari Blasi, come sempre, si è beccata su Instagram complimenti e critiche tra i commenti, ma quello che svetta su tutti, il più importante, è quello scritto da Totti, che ci tiene a ricordarle una cosa in particolare. Il commento di Francesco è senza preamboli e mira ad un obiettivo ben preciso, altroché pantaloncini troppo corti, conta solo una cosa: “La Nutella ricordati”. Chissà se la mascherina sia stata tolta di proposito per scattare la foto, speriamo!

