Nei giorni scorsi Valerio Scanu ha fatto una scommessa con l’amico e personal trainer Peppe perdendo e pagando pegno con la pubblicazione di una foto molto intima. Il cantante, nato sul palco del talent di Canale 5 ‘Amici di Maria De Filippi’ ha dovuto mostrare uno scatto che, se non fosse stato per la scommessa persa, sarebbe sicuramente rimasto nella galleria fotografica del suo smartphone.

Il cantante ha dovuto pubblicare una foto in intimo che ha acceso per un attimo gli animi dei suoi follower. Lo scatto è stato rimosso poco dopo, ma gli attenti follower di Valerio Scanu avevano già screenshottato e fatto circolare la foto sul web. Nella foto pubblicata sulle Instagram stories Valerio Scanu è disteso su un divano, con addosso solo gli slip, ma si riprende solo dal petto in giù. (Continua a leggere dopo la foto)



















Ovviamente è riconoscibile dai tatuaggi su coscia e gamba. Sotto la foto hot pubblicata sulle sue Instagram Stories il cantante scriveva: “Ieri ho fatto una scommessa con Peppe e ho perso… Il pegno era la pubblicazione di questa foto…”, accompagnata dall’emoji di Scanu che si batte la fronte. Nelle ultime foto pubblicate su Instagram il cantente ha sfoggiato un fisico al top. Anche in vacanza è stato con l’amico e personal trainer Peppe. (Continua a leggere dopo la foto)















“Chi ti ha fatto questa foto sconcia?”, ha domandato un utente. “Peppe, detto lo scostumato”, ha scherzato il cantante. Nato a La Maddalena, in Sardegna, il 10 aprile 1990, a 4 anni partecipa a Bravo Bravissimo, lo show per baby talenti di Mike Bongiorno in onda su Rete4, ma è nel 2008 che diventa famoso partecipando ad Amici di Maria De Filippi, classificandosi secondo dietro Alessandra Amoroso. (Continua a leggere dopo la foto)









La coppia canta a Sanremo 2010 Per tutte le volte che nella serata dei duetti, il brano che fa trionfare Scanu alla prima partecipazione festivaliera. Nel 2016 Valerio torna all’Ariston con Finalmente piove, scritta da Fabrizio Moro, ma si piazza solo 13esimo. Ha festeggiato nel 2019 il doppio lustro di carriera con l’album Dieci.

