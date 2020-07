“9 mesi”. C’è scritto così sulla vecchia Polaroid che la conduttrice e showgirl ha voluto mostrare ai suoi tantissimi follower di Instagram. Dolcissima, seduta sul divano con un enorme cappello di paglia in testa e una deliziosa salopette guarda l’obiettivo e sorride. Riconoscerla in questo scatto inedito della sua infanzia è praticamente impossibile.

Troppo piccola, ma già bella e dolce proprio come oggi. Queste qualità non sono certo cambiate con il passare degli anni ma probabilmente all’epoca in cui è stata scattata questa fotografia nessuno in famiglia sospettava che un giorno sarebbe diventata tanto famosa. “Piccola Eli” scrive sotto alla foto apparsa recentemente tra le sue Storie di Instagram e forse qualcuno c’è già arrivato: questa bimba è la meravigliosa Elisabetta Gregoraci. (Continua dopo la foto)



















Originaria di Soverato e oggi 40enne di una bellezza mozzafiato, Elisabetta Gregoraci è anche una mamma oltre a essere una donna di spettacolo e una delle reginette di Instagram. Ha un seguito di oltre 1 milione di fan tutti pronti a osannarla sotto a ogni post. Come, tra gli ultimi, quello in cui si lascia immortalare in bikini e si dice “confusa e felice”. (Continua dopo la foto)















Le ultime voci danno la Gregoraci tra i concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma, secondo alcune indiscrezioni, Alfonso Signorini sarebbe riuscito a convincere la showgirl a entrare nella Casa di Cinecittà. Una nuova avventura per Elisabetta che in questa scelta, svelano fonti vicine alla modella, non avrebbe ricevuto l’appoggio dell’ex marito Flavio Briatore. (Continua dopo le foto)











L’imprenditore infatti non vedrebbe di buon occhio la sua partecipazione al reality più famoso della tv. E a proposito di amore, di recente la Gregoraci ha messo le cose in chiaro riguardo la sua situazione sentimentale. A Gente ha confessato di essere single, ma in cerca d’amore anche se sta vivendo “un periodo di grande serenità” in cui è “più propensa ad accogliere le belle sensazioni che arriveranno”.

Meno 50 kg in 6 mesi: oggi l’attrice è un’altra. E festeggia con questi vecchi jeans