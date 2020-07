Clio Zammatteo è senza dubbio uno dei personaggi più seguiti del web. Make up artist di fama internazionale, è salita agli onori della cronaca nel 2008, quando ha aperto su Youtube il canale Clio Make up, diventato in breve tempo un vero e proprio punto di riferimento per tante donne poco avvezze a blusa, rossetti e pennelli.

Grazie alla sua genuinità e alla simpatia, in pochi anni Clio ha saputo accattivarsi la simpatia di tantissimi follower che grazie ai suoi video consigli su Youtube hanno imparato tutti i segreti di un trucco perfetto. Dopo il successo iniziale, il concept ha cominciato ad espandersi diventando imprenditrice grazie al marchio ‘Clio Make Up’ e i negozi, i ‘Clio Pop Up’ che a ogni inaugurazione fanno sold out. (Continua a leggere dopo la foto)



















“Sono nata come youtuber, non come blogger o influencer e attraverso Youtube ho potuto parlare alle persone, raccontare qualcosa, dare consigli come se fossi un’amica. La strategia commerciale da influencer non mi appartiene, crea troppa finzione, per me è meglio restare reali. Truccare una donna normale è il lavoro più gratificante, vedere la felicità sul suo volto. Fare questo lavoro mi da vera gioia. Dare speranza alle persone mi rende felice”, aveva detto Clio durante un incontro a New York con il consolato generale d’Italia. (Continua a leggere dopo la foto)















E proprio questa sua semplicità l’ha fatta entrare nel cuore di milioni di persone. Sul suo account Instagram, infatti, la Zammatteo è seguita oltre tre milioni di follower. Clio è sposata con Claudio Midolo e ha due figlie: Grace e Joy. E proprio sul suo account Instagram la make up artist mostra la sua vita privata insieme al marito e alle piccole. (Continua a leggere dopo la foto)









Tutti ricordano quando Clio diventò mamma di Grace, arrivata dopo un aborto spontaneo che la stessa aveva voluto raccontare sui social. Ma come è diventata la prima figlia della coppia? Nata a New York il 29 luglio del 2017, oggi Grace è una bellissima bambina. “Baby Lenticchia”, così soprannominata da tutti, in primis dai genitori, è diventata una star social, protagonista di molte foto e instagram stories della mamma.

Ultimo insieme alla mamma: due vere gocce d’acqua. “Anche gli stessi capelli!”