Pago è stato tra i protagonisti assoluti tanto a Temptation Island Vip quanto, mesi dopo, al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Programmi a cui il cantautore sardo ha partecipato con Serena Enardu, la donna con cui ha vissuto quasi 7 anni d’amore e con cui, dopo l’esperienza all’ultimo reality di Canale 5, ha chiuso definitivamente.

Sembrava che il GF li avesse riuniti dopo la brusca rottura a Temptation ma nonostante si parlasse persino di matrimonio, ora sembra finita per sempre. Anche ultimamente Pago ha voluto precisare che non ci sarà più nessun tipo di ponte su quel passato che l’ha fatto soffrire, arrabbiare e che gli ha fatto conoscere un profondo senso di delusione. Inoltre oggi ha tra le mani la grande opportunità di ritornare a fare seriamente musica. (Continua dopo la foto)



















Intervistato da VelvetMag, Pago ha voluto precisare che non ci sarà nessun ritorno di fiamma con Serena. Non lo ha detto esplicitamente, ma è chiaro che, dalle sue parole, emerga tutta la voglia di cominciare un nuovo capitolo della sua vita senza la presenza della Enardu. Ha scritto il libro ‘Vagabondo per amore: La mia vita dalla A alla Z’ ed è pronto a lanciare il suo nuovo album (ha scelto come singolo apripista Tu lo sai). (Continua dopo la foto)















“Se parliamo di quel periodo lì, sì, l’ho messo su musica e l’ho chiuso – ha spiegato – Ho chiuso un periodo sofferto, dove c’è stata rabbia e delusione. Ma anche amore”. Un amore che però è finito per sempre. L’amicizia con alcuni degli ex compagni di avventura della Casa invece prosegue a gonfie vele e qualche giorno fa Pago ha rincontrato Paola Di Benedetto, la vincitrice del reality con cui aveva legato tantissimo. (Continua dopo foto e post)











L’incontro di Pago e Paola è stato subito documentato su Instagram: “Ce la stiamo raccontando finalmente, dopo due mesi! Ce la raccontiamo volentieri”. Si sono rivisti per la prima volta, dopo il GF Vip e nelle Storie, registrate in un bar, non nascondono la gioia nel rivedersi: “Mi sei mancato tanto!”, “Anche tu mi sei mancata!”, si dicono. Poi la richiesta di Pago: “Pero mi devi promettere che mi devi portare da Fede, perché mi ha promesso che canta la mia canzone!”.

