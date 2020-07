I preparativi per il matrimonio e anche quella che si preannuncia una delle hit dell’estate 2020. Da poco è uscito il nuovo brano di Elettra Lamborghini con Giusy Ferreri. Si intitola La Isla e la regina del twerking ha regalato subito una simpatica anteprima. La vulcanica cantante ed ereditiera ha pubblicato tra le Storie del suo affollato profilo Instagram un pezzo dell’anteprima della coreografia del balletto che caratterizzerà il video ufficiale del pezzo.

"Un'estate girl power", ha scritto la nipote di Ferruccio Lamborghini per annunciare l'uscita del nuovo brano. La Isla si candida a diventare un vero e proprio tormentone dell'estate e infatti il primo giorno su youtube e il brano (solo audio) ha già collezionato 100mila ascolti. Ma come detto Elettra ha già mostrato qualche video dal set di registrazione.



















'La Isla' è prodotta da Takagi & Ketra ed Elettra e Giusy, alla loro prima collaborazione, hanno fatto centro e già si candidano a diventare le regine dell'estate facendo 'concorrenza' a Baby K e Chiara Ferragni che nei giorni scorsi hanno lanciato 'Non mi basti più', altro tormentone estivo. Ma nel frattempo Elettra non dimentica di condividere la sua vita con i fan di Instagram.















Praticamente non c'è giorno che i suoi quasi 6 milioni di follower non ricevano aggiornamenti dalla loro beniamina, che è nota anche per essere spontanea, senza peli sulla lingua e anche un po' sopra le righe, soprattutto nei look. Tra le ultime Storie si è mostrata con un bikini leopardato e strizzatissimo abbinato a una lunga gonna color carne.











La sorpresa, se così si può dire perché chi segue Elettra Lamborghini è ormai pronto a tutto, è arrivata quando l’ereditiera ha inquadrato meglio il suo décolleté e, senza falsa modestia, ha spiegato: “Comunque ragazzi devo dire che ho proprio delle belle tette, delle gran belle tette”, ha detto riprendendosi vicino allo specchio. Poi, per dar meglio l’idea, ha offerto al suo pubblico un clamoroso zoom sul seno.

