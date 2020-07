“Di nuovo insieme”. Benedetta Rossi, cosa era successo col marito Marco

Benedetta Rossi star ai fornelli e di Instagram. Tutti ormai conoscono la food blogger marchigiana che oltre a postare i suoi manicaretti adora condividere con il suo pubblico social la sua vita privata. Benedetta ha un seguito di oltre 3 milioni di follower su Instagram, tutti pronti a seguire i suoi consigli di cucina, gioire per i suoi successi e inondarla di affetto, come per esempio quando il cane Nuvola non era in forma.

Benedetta Rossi condisce i suoi post con un ingrediente magico. Si chiama ironia e non c'è foto o video o storia che ne siano privi. È una che non ha paura di mostrare la ricrescita dei capelli, che si definisce con orgoglio "contadinotta", che ride dei suoi vecchi look e delle prese in giro del marito Marco.



















Dalla sua bellissima villa nella campagna marchigiana Benedetta Rossi aggiorna di continuo i follower condividendo le sue giornate e simpatici siparietti col marito. A proposito di Marco Gentili, l'ultimo post vede proprio lui protagonista. Benedetta si mostra teneramente abbracciata a lui e scrive: "Di nuovo insieme". Una frase che ha insospettito tanti fan, ma per capire meglio bisogna fare un passo indietro.















La coppia era finita al centro del gossip su alcuni siti dopo una battuta che i due avevano fatto durante una diretta social per cui tanti avevano pensato a una loro crisi. Avevano annunciato che quella sera avrebbero dormito in stanze diverse e forse qualcuno ha frainteso e dato quindi la notizia che i due erano separati in casa. In realtà Marco si era semplicemente offerto di trascorrere la notte nella stessa camera con Nuvola per permettere a Benedetta di riposare meglio.









Visualizza questo post su Instagram …di nuovo insieme ❤️😂 #gossippe Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta) in data: 8 Lug 2020 alle ore 12:36 PDT



I rumor sulla presunta separazione devono essere arrivati all’orecchio di Benedetta e Marco che hanno quindi deciso di ironizzare sulla faccenda. Poche ore dopo il risveglio, si sono mostrati in una foto dolcissima in cui sono abbracciati e sorridenti. La didascalia: “Di nuovo insieme”, un cuore e l’emoticon della risata in lacrime. A quel punto ai tanti che non erano a conoscenza di quel malinteso hanno chiesto spiegazioni e sono subito stati aggiornati dai fan più accaniti.

