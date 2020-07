Divina Monica Bellucci: sul letto, in intimo… Il resto è facile immaginarlo

Una quarantena davvero faticoso per tutte quelle persone abituate a far visita al proprio hairstylist di fiducia una volta alla settimana per la piega e almeno una volta al mese per tinta e taglio. Tra i Vip fa la sua comparsa chi, come Monica Bellucci, una volta terminato il lockdown ha messo mano ai propri capelli accorciandoli in un nuovo taglio medio con ciuffo, tutto da copiare. La foto fa il suo ingresso si Instagram in maniera davvero trionfale, raccogliendo quasi 234 mila like in pochissime ore e decine di migliaia di commenti, tutti affascinati dall’italiana più francese che ci sia.

Già l’anno scorso, Monica Bellucci, ci aveva dato un taglio, dopo la fine della sua ultima storia d’amore, aveva deciso di accogliere sulla propria testa, una chioma corta e scompigliata. Ecco che mesi dopo la troviamo con i capelli decisamente cresciuti e con un look da vera bomba sexy. Sulla piattaforma di Instagram, social in cui la Bellucci vanta un seguito di 3,3Milioni di follower, è stata da poco postata una foto di Monica stesa sul letto, in cui non si capisce assolutamente come sia possibile che le quest’anno, a settembre, compirà 55 anni. (Continua dopo le foto)

































I segni del tempo, infatti, non sembrano incredibilmente in grado di intaccare la sua naturale bellezza, anzi, paiono conferirle maggiore fascino e carisma. A mostrare la sua bellezza una foto del suo ultimo shooting per il settimanale francese Paris Match. Proprio in questo scatto Monica Bellucci è al top del top, in un body nero con inserti in pizzo, un camicione in cotone bianco tutto sbottonato e un collier brillante. Bella, bella da impazzire. “Monica Bellucci proviene da un’altra galassia e con questa foto questo mio pensiero si acclara ancora di più!”, questo il commento su Vanity Fair dell’hairstylist Cristiano Filippini. (Continua dopo le foto)









“Il taglio è un taglio a media lunghezza leggermente scalato che rende la forma leggermente movimentata, dando un aspetto estremamente carino e spiritoso al look. Il ciuffo spostato su un lato, che sfiora leggermente la fronte, è un altro prezioso dettaglio che dà valore all’immagine complessiva del look”, spiega l’artista. “Degno di nota è anche il colore, con queste marmorizzazioni tono su tono che illuminano il viso di Monica e che potrebbero essere uno spunto per tante donne che vogliono cambiare un po’ colore senza grandi stravolgimenti. Un taglio e un colore che trovo molto carino per la stagione in corso, è bello anche asciugato naturale per quest’Estate”, conclude Cristiano Filippini. Monica Bellucci sei da paura!

