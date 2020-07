Caterina Balivo, il bikini non contiene il seno: impossibile non notare tanta abbondanza. Foto

A fine maggio Caterina Balivo ha salutato il suo pubblico e il suo programma. ‘Vieni da me’ ha chiuso i battenti dopo due stagioni e ora la bella conduttrice campana sta concedendo un po’ di sano e meritato relax al mare dopo una stagione televisiva fitta di impegni. Ma del suo futuro in tv si parla eccome mentre lei si gode l’Argentario con i figli.

Cosa succederà nei prossimi mesi è difficile dirlo, dato che proprio la Balivo aveva svelato di volersi dedicare a progetti inediti che la facciano crescere come professionista. Ma nei giorni scorsi si è parlato spesso di un suo passaggio dalla Rai a Mediaset per condurre una nuova trasmissione e TvBlog ha svelato di aver contattato direttamente l’azienda di Cologno Monzese per avere informazioni. (Continua dopo la foto)



















“Per verificare la fondatezza del rumor – si legge sul sito -, abbiamo contattato l’azienda di Cologno Monzese, che ha negato fermamente la circostanza, parlando di ‘fantasie destituite di ogni fondamento’”. Dunque per ora nessun trasferimento. Anche lo staff e gli amici di Caterina Balivo hanno confermato sta vivendo un momento di tranquillità, dedicandosi al marito e ai figli, in attesa di tornare in tv dove per ora non c’è nulla di deciso. (Continua dopo la foto)















In attesa di conoscere i suoi prossimi impegni lavorativi, i suoi ammiratori possono comunque seguirla su Instagram dove non fa mai mancare aggiornamenti del suo quotidiano. Si sa, Caterina è una reginetta dei social. Come detto, in questi giorni si trova in Toscana e ai fan regala spesso panorami mozzafiato, istantanee dolcissime dei figli e anche splendidi ritratti di lei in costume. (Continua dopo foto e post)











Poco tempo fa la conduttrice ha postato l’ennesima foto che la ritrae in tutta la sua bellezza e sensualità. Non è una novità che tra le tante doti Caterina vanti anche un fisico statuario e la prova è nel nuovo scatto in bikini. Bikini un po’ piccolo forse perché il pezzo sopra fatica a contenere le sue forme generose e il risultato è che il seno straborda. Il tutto per la gioia dei fan, a cui ovviamente il dettaglio sexy non è sfuggito.

