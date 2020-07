“Ecco il nuovo membro della famiglia”. Elisabetta Canalis, tutti sciolti per la notizia: foto

Come ogni anno in questo periodo Elisabetta Canalis è tornata a casa, nella sua Sardegna. Naturalmente lo abbiamo saputo da Instagram, dove la ex Velina di Striscia è sempre più attiva. Un ritorno “in patria” che non poteva essere più sexy: Elisabetta ha pubblicato uno scatto in costume davanti a un panorama mozzafiato.

Che dire, una dea. Poi ha alzato di nuovo la temperatura quando, appena sveglia, ha deciso di immortalarsi in intimo durante la sua colazione. Anche con indosso un completino color carne decisamente più comodo che sexy Elisabetta Canalis è un vero schianto. E, nemmeno a dirlo, la foto social è stata presto ‘bombardata’ di cuoricini e commenti estasiati. Tanti hanno fatto notare che è una delle poche a rendere super sensuale quel coordinato mutandine e reggiseno. (Continua dopo la foto)



















Ma Elisabetta non è amatissima e seguitissima su Instagram solo per i suoi scatti pazzeschi. Anche per le sue Storie e post dove racconta il suo quotidiano e dove, recentemente, ha deciso di mostrare il volto della figlia Skyler Eva che, per la cronaca, è di una bellezza disarmante. Nelle ultime ore, poi, la Canalis ha mostrato a tutti il nuovo arrivato in famiglia. (Continua dopo la foto)















Si tratta di un cagnolino che è stato abbandonato durante il periodo di lockdown e la modella e showgirl lo ha incontrato appena arrivata in Sardegna e deciso di adottare il cucciolo che si chiama Nello: “Vi presento Nello, il nuovo membro della famiglia che va ad aggiungersi a Mia e Megan. Nello è stato abbandonato (e investito) ai tempi della quarantena per il covid qui in Sardegna. Degli angeli l’hanno trovato, accolto e tenuto al rifugio”. (Continua dopo foto e post)











Eli spiega di essere rimasta subito colpita da questo cagnolino e poi, dopo aver sottolineato che in Sardegna c’è molta necessità di sterilizzazioni e adozioni ha proseguito: “Nello presto verrà con noi in America e sarà amato come tutti i nostri cani anche se forse un posto speciale lo ha già, nel cuore di Skyler”. E il video tenerissimo dei due lo dimostra: fa sciogliere il cuore.

