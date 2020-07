Anna Tatangelo ultimamente è rifinita nel mirino del gossip per la fine della sua relazione decennale con Gigi D’Alessio ma ora sta facendo parlare di sé perché è tornata alla sua musica. La cantante di Sora ha pubblicato un nuovo singolo che è decisamente diverso dal genere a cui aveva abituato i suoi fan negli anni. Si intitola ‘Guapo’ ed è un duetto con la star della trap napoletana Geolier che si candida a prendere posto nell’elenco dei tormentoni estivi di questo 2020.

La Tatangelo si è trasformata in una trapper dallo stile audace e aggressivo e infatti nelle immagini del video che uscirà a breve, eccola con jeans oversize a vita alta e con i tasconi laterali, reggiseno nero e scollato sia sul décolleté che sulla schiena, scarpe di pelle total black con un vertiginoso tacco a spillo. Poi grossi occhiali scuri a mascherina.























Uno stile decisamente diverso da quello che aveva fino a poco tempo fa, quando si lasciava immortalare con abiti da sera, minigonne audaci o anche completi bon-ton. E che dire della svolta di look più vistosa, ovvero i suoi nuovi capelli biondi platino? Una novità che ha scioccato tutti i fan e anche il suo parrucchiere: "Antonio di Sora, amico di una vita, è rimasto sotto choc quando sono entrata in negozio e gli ho detto: 'Fammi bionda'", ha raccontato lei.















Dunque Anna è passata dal suo castano a un biondo platino, ma solo sulle lunghezze. E infatti sulla radice infatti i capelli sono ancora neri e creano uno stacco molto forte che evidentemente 'disturba' alcuni suoi ammiratori che sotto a uno degli ultimi video postati da Lady Tata su TikTok non hanno lesinato critiche nonostante sia probabilmente un effetto voluto quello del chiaro sotto e scurissimo sopra.









“La ricrescita fattela però”, “Vabbe tutto ok ma i capelli così li avevo in quarantena”, le hanno scritto su TikTok. E altri sullo stesso tenore: “Urge parrucchiere” e ancora “mamma mia ma che hai fatto con i capelli ???stavi meglio scura!”. Molti altri, invece, l’hanno riempita di complimenti su Instagram. Per la canzone ma anche per la sua nuova testa.

