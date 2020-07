Stefano De Martino continua a essere nell’occhio del ciclone. Dopo l’ancora chiacchieratissimo addio a Belen Rodriguez sono arrivati i gossip. Una marea di gossip, alcuni dei quali presto smentiti. Come il rumor presunto flirt con Alessia Marcuzzi lanciato da Dagospia.

L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha chiarito più volte di non voler parlare della rottura con la showgirl argentina con cui era tornato insieme un anno fa circa, ma in questi giorni più volte è stato costretto a giustificarsi, soprattutto quando si è parlato di una love story segreta con la conduttrice romana con cui ha condiviso l’esperienza L’Isola dei Famosi. I due sono molto amici, per questo Stefano non ha gradito le indiscrezioni che indicavano proprio in Alessia il motivo della frattura con Belen. (Continua dopo la foto)























Dopo la smentita di De Martino, è arrivata anche quella della Rodriguez, che per la cronaca è stata pizzicata in dolce compagnia con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Nelle ultime ore anche lei ha voluto mettere in chiaro la situazione: “Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni – ha scritto su Instagram – Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad”. (Continua dopo la foto)















E ancora: “Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere, appunto decideremo insieme come muoverci perché trovo assurde e di cattivissimo gusto leggere le cazzate che ho letto in questi giorni”. Dopo Belen, anche Stefano è stato beccato dai paparazzi di Chi con Mariana Rodriguez ma su questo ancora tutto tace. Di certo c’è che De Martino ha ritrovato il sorriso, ma non certo accanto a una donna. (Continua dopo le foto)











Al momento Stefano si trova a Napoli per le registrazioni di Made In Sud, ma non ha dimenticato il figlio a cui è legatissimo. E così, come mostrato tra le Storie, ha trascorso con Santiago una giornata all’insegna del divertimento fra giochi, risate e patatine fritte. Il figlio di Belen e Stefano ha 7 anni e appare sorridente. Lui rimane la priorità per entrambi, anche in questo momento difficile.

“Ma che ha fatto al seno?!”. Michelle Hunziker, dubbi seri sul décolleté: il costume non ce la fa