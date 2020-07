“Pure così sei top”. Elisabetta Canalis, l’intimo è imbarazzante. Ma trasparente e generoso

Una foto bomba, quella appena postata da Elisabetta Canalis su Instagram. L’ex velina del Tg satirico Striscia la Notizia, con questo ultimo scatto ha fatto slogare la mandibola a molti. Bocca aperta e 60 secondi di applausi per la favolosa sarda. Elisabetta Canalis non è assolutamente nuova a questa tipologia di scatti, alcuni appartenenti a dei veri e propri servizi fotografici, altri invece amatoriali. Una cosa però è certa: Eli sa sempre come farci sognare come se fosse la prima volta e lo ha appena rifatto.

Su Instagram la bella showgirl vanta un seguito di 2,6 Milioni di follower, tutti, ne siamo certi, rimasti completamente estasiati da sua visione. La favolosa sarda ha postato uno scatto a dir poco incantevole, che ha immediatamente collezionato migliaia di like e commenti esaltati. Elisabetta Canalis si è lasciata immortalare con un intimo da paura: un completo nude che lascia poco spazio all’immaginazione. A corredo della fotografia, la didascalia parla chiaro: “Italian breakfast” con tutti gli hashtag che fanno intendere che sia una campagna sponsorizzata da @intimissimiofficial #intimissimigirls#invisiblebra. (Continua dopo le foto)





































La sua “colazione italiana” è vista mare e il completino è letteralmente da capogiro. Un coordinato color carne, reggiseno che contiene perfettamente le sue forme prorompenti e slip un po’ old school a vita alta. Il tessuto dell’intimo è sexy e comodo allo stesso tempo, sembra aderire perfettamente alle curve esuberanti della bella Elisabetta. Servendosi del suo profilo Instagram che presenta più di 2 Milioni di seguaci, Elisabetta Canalis pubblica moltissime foto di sé, della sua quotidianità o, come in questo caso, della sua realtà lavorativa. Bella come poche e ancora in piena attività, l’ex velina di Striscia è tra i nuovi volti del noto brand di intimo Intimissimi. (Continua dopo le foto)









La foto, condivisa poco tempo fa da Elisabetta Canalis, ha già raggruppato una moltitudine di commenti stupefatti: “La velina più bella di sempre unica e incontrastata! Sempre Bellissima”, scrive un utente, “Ma di che parliamo… sei allucinante” gli fa subito eco un altro. Ovviamente come ogni buon social che si rispetti, non sono solo i complimenti a sussistere sotto un post: “Ma certo, tutti prendiamo il caffè in questa posizione la mattina…”, critica uno dei suoi follower, indispettito. Le volgarità all’italiana si sprecano: “Colazione Italiana, caffè e bomboloni, sei una dea”. Insomma questa fotografia ha fatto sfracelli, smuovendo la mattinata di tantissime persone che non hanno perso l’occasione di decantarle il proprio sostegno a colpi di sonori complimenti.

