Un’altra sorpresa su Instagram. Un’altra foto che ha letteralmente conquistato tutti i suoi tantissimi fan. Foto inedita questa volta dove, a colpo d’occhio, non sembra nemmeno lei. Ma una cosa è certa: anche se diversa da come la conosciamo è di una bellezza rara, uno schianto. Solo qualche giorno fa l’attrice aveva deliziato il suo pubblico social con uno scatto mozzafiato in bikini e con una maschera da gladiatore sul volto.

“Cercando di tenere la mia testa unita”, ha scritto nella didascalia della foto. Vicino a lei, 62 anni portati divinamente, anche altre due donne, in pieno relax, e poi il cane, che sembra tenere sott’occhio tutta la situazione. Inutile dire la cascata di cuori che è riuscita a ricevere in pochissime ore. (Continua dopo la foto)























E non c’è da meravigliarsi più di tanto di questo ennesimo successo social, perché tra il bikini all’ultimo grido che mette in risalto il suo fisico e la maschera, l’attrice ha presto conquistato la scena. Ora un’altra foto. Dopo essersi mostrata senza un filo di trucco, ecco Sharon Stone ad appena 19 anni, dunque all’inizio della sua carriera. Bellissima, chiaro, ma anche irriconoscibile. (Continua dopo la foto)















La diva e seducente bionda di Basic Instinct e di Cult Casinò appare con una pelle candida come la porcellana, le labbra color mattone opaco e gli occhi leggermente truccati. Ma dal look è evidente che all’epoca già amava la moda. Portava una camicia a quadroni e tra i capelli un maxi fiocco di tulle bianco in pieno stile anni ’80. (Continua dopo foto e post)











“Indietro nel tempo ai giorni in cui facevo la modella all’estero quando avevo 19 anni”, ha scritto Sharon Stone nella didascalia. I lineamenti sono sempre gli stessi, ma ovviamente nel corso degli anni è cambiata e il viso ha assunto un’aria molto più matura e femminile. Anche la moda è cambiata ma, bellissima sin da ragazzina, Sharon continua ad essere il sogno proibito di moltissimi uomini. E, nemmeno a dirlo, lo scatto vintage ha fatto ‘strage’ di cuori su Instagram.

