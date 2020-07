“Dolcezza infinita”. David Lee Buffon a 10 anni è già un ometto. Così si prende cura della sorellina Vivienne Charlotte

Alena Seredova può essere orgoglioso del suo David Lee, a 10 anni è già un ometto. Eccolo nella scatto tenerissimo mentre si prende cura della piccola Vivianne Charlotte. La piccola, nata lo scorso 19 maggio, non può più attaccarsi al seno materno. E allora ci pensa David a darle il biberon, lo scatto oltre a fare boom sui social ha commosso mamma Alena.

Nei giorni scorsi Alena ha racconta qualche dettagli in più sulla nascita di Vivienne nata di 3 chilogrammi, è stata costretta a fare il parto cesareo, non si poteva fare altrimenti. In questi giorni è in vacanza a Forte dei Marmi, dove rimarrà per tutta l'estate. "Come stai?", le domandano molti. La Seredova risponde: "Bene ma stanca". Rimarca più volte la fatica di essere mamma tris, nonostante la gioia per la bambina.























Se fosse nato un altro maschietto Alena probabilmente l'avrebbe chiamato George. Vivienne Charlotte si sveglia ogni 3 o 4 ore. Nonostante sia molto brava, Alena vorrebbe dormire di più. Quancuno le domanda pure chi sia ora il più bravo portiere di calcio al mondo, la ceca risponde: "Oggi Alisson, ieri Buffon". Alcuni vogliono sapere se pensi a un ritorno nel mondo dello showbiz, Alena ammette: "Mi piacerebbe ricominciare".















La Seredova a chi le domanda se i due figli maschi siano gelosi della sorellina replica: "Assolutamente no". In questo momento della sua vita ha pochi spazi tutti per sé. La bimba somiglia di più al papà, lei se la coccola in braccio. A Forte dei Marmi non ha aiuti, a Torino invece ha la domestica che le dà una mano.











Alena Seredova a una follower che si lamenta perché dopo il parto ha ancora un po’ di pancia, svela: “Anche io”. Non ha alcun problema a dirlo e a mostrarla. E sui chili presi in gravidanza dice: “Prima ho perso 6 chili e poi ripresi 7”. Alla fine, però, è andato tutto splendidamente.

