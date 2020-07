Fermi tutti: Elisabetta Canalis inedita, senza un filo di trucco

Elisabetta Canalis è indubbiamente una delle donne più amate dagli italiani, ex calpestatrice del bancone di Striscia la Notizia. La stupenda Elisabetta per anni e anni ha mandato letteralmente in visibilio milioni di italiani. Quali sarebbero i motivi? Il sorriso, gli occhi da cerbiatta, la sua pelle scura che condisce delle curve mozzafiato. Sembra però che da pochissimo la Canalis abbia pubblicato una foto su Instagram, che ha lasciato di stucco, più del solito, tutti i suoi follower, ben 2,6 Milioni.

La showgirl Elisabetta Canalis ha stupito i suoi follower i fan con uno scatto pubblicato su Instagram. Eli, infatti, nelle scorse ore ha condiviso uno scatto che si differenzia un po’ da quelli che condivide di solito, poiché la mostra in un modo in cui siamo più raramente abituati a vederla. La Canalis si è mostrata completamente senza trucco, struccata nel più vero dei significati: niente mascara e niente fondotinta, nemmeno ombretto, blush o illuminante. E sapete una cosa che non rappresenta affatto una novita?! Elisabetta Canalis appare bella come non mai, anzi, c’è chi direbbe addirittura meglio! (Continua dopo le foto)





































Capelli morbidi, sopracciglia impeccabili e nemmeno un filo di trucco, nemmeno a pagarlo oro. Così Elisabetta Canalis ha deciso di condividere il suo ultimo post su Instagram. Una cosa che fa molto ridere è la didascalia che la ex velina scrive a corredo del post pubblicato su Instagram, si limita a porre una semplice domanda ai suoi seguaci: “Lo sapevate che il 7 Luglio è anche san Villibaldo?”. San Villabaldo altri non è che il santo che si commemora il 7 di luglio e, se abbia altra attinenza con Eli, non ci dato saperlo, possiamo solo limitarci a sorridere per la curiosità suscitata delle sue parole. La Canalis, oltre ad essersi mostrata struccata, si è presentata anche con i capelli un po’ selvaggi e in felpa, proprio come una di noi. (Continua dopo le foto)









Adesso spieghiamo il motivo per cui i fan son rimasti sgomenti: Elisabetta Canalis, su Instagram @littlecrumb, è spettacolare anche senza l’ausilio di agenti esterni. I commenti dei fan sono stati tutti deliranti, proprio perché è abbastanza insolito, al giorno d’oggi, che un Vip si mostri totalmente al naturale, senza nessun filtro (nemmeno quelli di Instagram). Sono piovuti copiosi e sinceri i commenti sulla sua bellezza acqua e sapone: “Che meraviglia che sei. Ieri, oggi e domani”, “Apprezzatissimo il selfie nature e con i capelli un po’ da schifo.. proprio come i miei!!!!”, “Io propongo Sant’Elisabetta tutto l’anno! Ora scrivo a Sua Santità”.

