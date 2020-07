Liz Hurley? A 55 anni è una bomba: si mostra in bikini, è strage (e invidia)

Splendida splendente e con un corpo talmente in forma da far invidia alle ventenni, l’attrice ha chiaramente superato con 110L la prova costume, mandando letteralmente in visibilio i suoi fan. Si è registrato un boom di like per la foto in bikini, uno scatto che la immortala sorridente e spensierata in spiaggia. Inutile sottolineare che oltre al suo sorriso ed alla sua spensieratezza, ciò che salta all’occhio sono le sue forme pazzesche, invidiabili da qualsiasi ragazzina.

Parlando di età, non è più una ventenne e nemmeno una 30enne o 40enne, la bella e talentosa attrice ha superato la soglia dei 50 di ben 5 anni. La sua foto in bikini ha smosso abbondantemente le acque, provocando uno tsunami di apprezzamenti. Ma l’avete riconosciuta? Era sparita dai social dallo scorso 18 maggio, da tutti i social ma non da Instagram, dove ha continuato a postare regolarmente le foto, tenendo aggiornati i suoi follower sulla sua routine quotidiana. In pochi istanti lo scatto di lei in bikini è diventato virale ed ha raccolto tantissimi like: i fan hanno sicuramente apprezzato il suo ritorno su Facebook, che ha fatto impazzire tutti e che ha mandato in crush il web. (Continua dopo le foto)





































“Sei meravigliosa”, “sei sempre più bella”, “ora che ti vedo mi torna il sorriso” si legge tra la moltitudine di commenti dei fan. Quello che ci chiediamo è quale sia il segreto del fisico mozzafiato di Liz Hurley a 55 anni. Chiunque gliel’abbia domandato, come risposta ha ricevuto dal lei: “lo yoga”. Uno sport che pratica da anni e con cui ci ha deliziati spesso e volentieri, proponendoci gli scatti social di suo figlio Damian. Elisabeth Hurley è super seguita sui social, nella fattispecie su Instagram, dove vanta ben 1,7 Milioni di follower. La sensuale regina d’Inghilterra della serie tv “The Royals” si dice single e serena. (Continua dopo le foto)



Liz Hurley con il figlio Damian

Per quanto riguarda i suoi trascorsi in tema di sentimenti, dal 1987 al 2000 è stata legata al noto attore Hugh Grant, per poi fare coppia fissa con il produttore Steve Bing e da cui ha avuto il figlio Damian. Nel 2007 è poi convolata a nozze con l’imprenditore Arun Nayar, e nel 2010, una volta chiuso con Nayar, è stata avvistata in compagnia di Shane Warne, ex giocatore di cricket australiano. La loro storia d’amore è durata fino al 2013, voci di corridoio sussurrano di un possibile flirt di Liz Hurley con l’imprenditore italiano Niccolò Barattieri.

