Anna Tatangelo, taglio netto col passato. E il cambiamento non passa solo per la chioma, diventata improvvisamente color biondo platino dopo anni e anni di capelli castani. Lady Tata è tornata single dopo la fine della lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio, che è anche il papà di suo figlio Andrea. Storia che ha subito una seconda crisi a quanto pare definitiva.

Ma i rapporti con il cantautore napoletano sono “ottimi”, ha ammesso lei in una recente intervista al Corriere della Sera. Perché “Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo sarà sempre”, ha precisato Anna. Insomma, la passione e l’amore saranno pure sfioriti, ma non certo il rispetto e la stima. La Tatangelo ha anche aggiunto che sia lei che D’Alessio ci saranno sempre l’uno per l’altra, nonostante l’amore sia giunto al capolinea. (Continua dopo la foto)























Ma nella stessa intervista Anna Tatangelo afferma anche di essere una “persona nuova” che ha attraversato una “tempesta” per poi “trovare il sole”: “Ho cambiato vita, gusti musicali e i capelli sono il segno del cambiamento”, ha spiegato Lady Tata. Abbiamo già accennato del drastico cambio look che l’ha portata ad avere capelli biondissimi. Un cambiamento che sulle prime ha scioccato tutti i suoi fan. (Continua dopo la foto)















Ma anche lo stesso parrucchiere, come raccontato dalla cantante: “Il mio parrucchiere, Antonio di Sora, amico di una vita, è rimasto sotto choc quando sono entrata in negozio e gli ho detto: ‘Fammi bionda’”. Poi un’altra recentissima svolta di stile. Tutti abituati a vederla con abiti da sera, minigonne audaci o anche completi bon-ton. Beh, ora Anna, in occasione del lancio del suo nuovo singolo, ha stravolto il suo stile. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram GUAPO ft. @realgeolier2 è fuori ovunque!🏎🔥🔥🔥 Link in bio Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 3 Lug 2020 alle ore 2:51 PDT



Si intitola ‘Guapo’ la hit realizzata in collaborazione con Geolier e uscita nei giorni scorsi dove la Tatangelo ricopre gli inediti panni della trapper. Nelle immagini esclusive del video che uscirà nei prossimi giorni, eccola con un look casual e sexy con jeans oversize a vita alta e con i tasconi laterali, reggiseno nero e scollato sia sul décolleté che sulla schiena, scarpe di pelle total black con un vertiginoso tacco a spillo. Poi grossi occhiali scuri a mascherina. Insomma, Anna si è trasformata in una trapper dallo stile audace e aggressivo.

