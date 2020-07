Chiara Ferragni non ha paura di mostrare il suo lato più sensuale e provocante. La compagna di Fedez sta mandando in tilt i social con un paio di scatti che su Instagram hanno raccolto complessivamente quasi milione e mezzo di mi piace. Tanti, tantissimi approvano la Ferragni in questa versione, ma ovviamente non mancano gli hater. Ai quali ormai Chiara non dà più ascolto, come è giusto che sia quando giudizi, anche molto pesanti, arrivano da perfetti sconosciuti. L’ultima foto ha fatto impazzire il web: la Ferragni è ritratta seduta con le gambe accavallate, con le calze a rete e soprattutto una scollatura a dir poco vertiginosa.

Lei si definisce una mamma “cool”, ma per i fan è anche super sexy. E comunque c’è da dirlo: Chiara Ferragni ha un successo davvero devastante, sui social e non solo. Il suo profilo Instagram è arrivato a quota 20 milioni 400mila followers. Numeri da capogiro, che dimostrano la sua incredibile fama. Influencer numero 1 in Italia e tra le più importanti al mondo, Chiara è anche un’imprenditrice digitale di enorme successo e vende i suoi prodotti in rete. (Continua a leggere dopo la foto)























Insomma, come un vero e proprio Re Mida, la Ferragni trasforma in oro tutto quello che tocca, ottenendo riscontri positivi in ogni cosa che fa. L’ultima avventura in cui si è cimentata è una collaborazione musicale. Chiara infatti ha preso parte all’ultimo singolo di Baby K, ‘Non mi basta più’, che sta ovviamente spopolando in rete e sulle varie piattaforme musicali. (Continua a leggere dopo la foto)















Insomma, il successo di Chiara Ferragni sembra proprio non avere limiti, così come la sua bellezza. Poco fa l’influencer ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui è pronta per un set con un look versione ‘nature’, calze a rete e una scollatura particolarmente profonda. (Continua a leggere dopo la foto)











Chiara sfoggia un look molto particolare, in versione ‘nature’. I suoi sandali sono pieni di foglioline, mentre la camicia ha una fantasia di piante e alberi. Anche il set intorno a lei è pieno di verde, con piante e rami che la circondano dappertutto. Ma la cosa che senza dubbio attira più l’attenzione dei fan è la super scollatura di Chiara, oltre alle sue seducenti calze a rete.

Ti potrebbe anche interessare: “Ma stanno davvero insieme?!”. Belen, questa sì che è grossa