“Che bambola”. La ricordiamo così, ma Bianca Aruta è cresciuta ed è bellissima: la nuova foto della figlia di Sossio e Ursula

Sembrano distanti anni luce i tempi dei litigi e delle lacrime. Oggi Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono più felici e innamorati che mai. “Ho sempre sperato di meritarmi tutta questa felicità… – aveva scritto Sossio poco dopo la nascita della loro figlia Bianca – Chiedetemi se sono felice. E la risposta sarà. Siiiiiiii”.

Qualche discussione c'è ancora, ma l'amore va a gonfie vele e i due sono uniti più che mai. "È attentissima e a volte troppo scrupolosa. Appena arrivo a casa mi dice di andare a lavarmi le mani. Io non esisto più, esiste solo lei adesso", aveva confessato durante la loro ospitata a Uomini e Donne. Una famiglia allargata. Un arrivo che ha riempito il cuore dei due ex protagonisti di Uomini e Donne, entrambi già genitori di altri ragazzi: tre per Ursula, due per Sossio Aruta, avuti da una precedente relazione.























"L'11 ottobre è nata la mia piccolina, – aveva comunicato Ursula a qualche giorno dalla nascita della prima figlia della coppia – è un piccolo scricciolo. Il parto è stato molto bello, ovviamente l'emozione più grande è stata lei. Sono sempre attaccata a lei, anche se solitamente non dorme con me perché non bisogna viziarli. Sono innamoratissima". Amore condiviso anche su Instagram dove il debutto di Bianca è avvenuto ormai da tempo.















Domenica 5 luglio 2020 la coppia festeggia il battesimo della piccola, che era stato rimandato a causa dell'emergenza sanitaria. Per l'occasione la bimba è stata vestita con un abitino rosa pesca e la foto pubblicata sui social ha fatto boom di like e commenti: "Tantissimi auguri sei meravigliosa bianca", "Che bambola", "Bianca è bellissima", "Una bellissima principessa". Insomma, anche questa volta i fan della coppia nata a Uomini e Donne hanno voluto partecipare in qualche modo alla festa per la piccola di casa e far sentire tutto il loro affetto.









L’amore tra Ursula e Sossio è più forte che mai e proprio in questi giorni è arrivata un’altra notizia a far gioire l’ex calciatore. Il giudice Antonella Guidomei lo ha assolto dall’accusa di violazione degli obblighi di assistenza familiare in virtù del mancato pagamento dei sussidi ai figli, per un periodo limitato (una decina di mesi) a cavallo tra gli anni 2016 e 2017.

